Auto do Círio 2025: arte vai às ruas de Belém para mostrar a fé e a luta dos povos da Amazônia

Não existe nada mais forte para a identidade de um povo que a sua cultura, e isso envolve, inclusive, as pessoas que vivem na Amazônia. Por isso, em sua 32ª edição, o Auto do Círio levará para as ruas de Belém nesta sexta-feira (10), a partir das 18h, o tema “Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos povos da Amazônia”. Essa temática será apresentada por meio de um cortejo cultural com direito a quatro estações e, sobretudo, por meio de expressões artísticas diversas, configurando um espetáculo que traduz a riqueza da cultura amazônica personificada por 350 artistas nas ruas. Eles vão contar a trajetória de cidadãos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e moradores de bairros dos núcleos urbanos das cidades da região, em especial das periferias. No final da programação, a cantora Gaby Amarantos, embaixadora do Auto 2025, e o DJ Dinho se apresentarão ao público.

O Auto do Círio é um programa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Escola de Teatro e Dança da UFPA (Etdufpa). Este ano, o evento apresenta-se como um ato de defesa da cultura e poética dos povos da floresta. Isso porque, nos primeiros séculos da invasão da Amazônia paraense, a maioria das expressões artísticas e as técnicas de espiritualidade não-cristãs dos povos indígenas, dos africanos escravizados e da população ribeirinha sofreram a cultura do silêncio exercido pela elite branca das metrópoles -

Espanha e Portugal, como repassa a coordenação do Auto. Nos tempos atuais, o garimpo ilegal, por exemplo, contribui para a devastação não apenas de rios e áreas verdas, mas, em particular, comunidades indígenas.

"O futuro da Amazônia é o futuro do planeta", destaca a professora Inês Ribeiro, da Etdufpa e diretora geral e artística do Auto do Círio 2025. A cultura deve ser compreendida como um direito humano fundamental, como frisa Inês, e, então, mestres e mestras da cultura popular e artistas mulheres, em particular, são protagonistas de suas conquistas e demandas. O Auto preza pela cultura regional como um todo: música, dança, teatro, literatura, gastronomia, cinema e artes plásticas em geral. E chama atenção para nuances do dia a dia amazônico: sociais, econômicas, políticas, ambientais e esteticoculturais - defender as populações e a floresta em pé. O Auto contribui ainda para formar novas gerações de artistas e cria um espaço de encontro entre fé, arte e consciência social. “O Auto é partilha, formação e celebração coletiva”, assinala a professora Inês. Este ano, esse evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. Em 2024, foi considerado como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, pelo Iphan.

“O tema deste ano foi inspirado nos Mistérios do Rosário. Vamos refletir sobre fé, crise climática, povos da floresta e culturas da periferia. Nossa expectativa é mobilizar milhares de pessoas em um cortejo de arte e devoção que ilumine, pela fé, as lutas e esperanças da Amazônia”, diz Inês Ribeiro.

Arte na rua

Na Praça do Carmo, a partir das 17h30, ocorrerá a concentração dos participantes do Auto do Círio. A recepção contará com o Grupo Tamborimbó. A 1ª Estação / Prelúdio acontecerá por volta das 19h, com apresentações de Lorena Monteiro, Dani Soares, Mainumy, Laura Fernanda, Diego Santos, Kleber Benigno e Orquestra de Rua; Casa Vovó Maria Conga, Grupo Interreligioso, Harles Oliveira e Francisco Tapajós e mais: Coletivo Ciganias UFPA & Casa de Cultura e Flamenco, Ana Flávia Mendes e Cassius de La Cruz.

Ainda na 1ª Estação, na Praça do Carmo, o público vai poder conferir as atrações: Sônia Nascimento, Renato Torres e Lucas Alberto; Dione Colares e Leonardo Coelho; Alba Mariah e Mariza Black e a saída do cortejo do Auto, com beneméritos e artistas devotos, Companhia Moderno de Dança - Luiza Monteiro.

Na frente da Catedral Metropolitana, ocorrerá a 2ª Estação / Exortação, com o Projeto Memórias da Dança “O brega é do Pará” - Etdufpa e mais Carlos Dergan, Gaby Albuquerque e Jeff Moraes. Caberá ao artista Pelé do Manifesto a leitura do Texto Exortação. E nessa Estação, tem ainda como atração a cantora Lia Sophia.

Para a 3ª Estação / Festança, na frente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), estão programados: Ruth Costa, Coro Cênico Ellegbara e Festança: Lúcia Uchoa e Marluce Oliveira; Palhaços Auto do Círio, comandados por Marton Maués; e as escolas de samba Quem São Eles e Xodó da Nega.

A 4ª e última Estação / Apoteose, no frente do Palácio Lauro Sodré, receberá a Cia. Amazônia de Dança / Paulo Souza, Grupo Regional Iaçá / Déia Palheta e Circo da Lona Preta - Defensoria Publica / Secult. E tem mais: Piratas da Batucada / Júnior Muniz, Apresentação dos Pavilhões Auto do Círio, Quem São Eles e Xodó da Nega; Orquestra de Rua, Mulheres do Cedenpa, Grupo Tamborimbó e Kleber Benigno e Cine Dança - Vídeo mapping.

Ainda na 4ª Estação: Performance Mulheres Choradeiras / Mayrla Andrade/ Performance Teatral Beneméritos, Entrada do Manto e a Performance Festa do Círio de Nazaré / Marton Maués. A Subida do Manto será marcada na frente do Palácio Lauro Sodré com um show final reunindo Gaby Amarantos e o DJ Dinho.

Por 15 anos dirigindo o evento, o professor e mestre e pesquisador da UFPA, Miguel Santa Brígida, destaca que o Auto

se engrandece a cada ano. “Estar no Auto do Círio é participar do coletivo dessa cidade, no chão, na rua, a céu aberto”, destaca Miguel, pontuando que no evento Belém encontra Nossa Senhora Aparecida, padroeira negra do Brasil, e Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, entre outras atrações. A programação completa do Auto do Círio 2025 pode ser acessada aqui.



