Edição do Dia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Sextou' do Círio anima Belém com samba, lambada e grandes clássicos

Feira do Açaí, Açaí Biruta e Assembleia Paraense terão festas que celebram a música e a cultura paraense nesta sexta-feira (11)

Gustavo Vilhena*
fonte

Grupo Iaçá se apresenta no evento "Batuque dos Romeiros". (Divulgação)

O "sextou" do Círio de Nazaré promete embalar e agitar não apenas os paraenses, mas também os visitantes de Belém, com atrações musicais para todos os gostos. A partir das 19h, a Feira do Açaí recebe a Batucada dos Romeiros, que reúne diversos artistas em um grande batuque. Já às 21h, o Açaí Biruta promove o evento Lambateria – A Festa do Círio. A noite segue animada na Assembleia Paraense, que apresenta, às 22h30, mais uma edição do Hot Classics, desta vez com participação especial de Markinho Duran.

Batucada dos Romeiros abre o sextou do Círio

Previsto tradicionalmente para a primeira sexta-feira de cada mês, o projeto Samba Batuque da Feira do Açaí foi remanejado, em outubro, para a sexta-feira do Círio, com a realização da Batucada dos Romeiros. Há cinco anos, o evento integra a agenda cultural que antecede o Círio de Nazaré, homenageando a maior manifestação religiosa do Pará.

Aberta ao público, a roda de samba ocupa um dos espaços mais simbólicos de Belém e atrai milhares de pessoas apaixonadas por samba e pela cultura popular. A abertura fica por conta da DJ Jack Sainha, com um set de sambas, músicas paraenses e afrobrasilidades.

A grande atração da noite é o grupo Iaçá, que há 28 anos se mantém como território de resistência, memória e reinvenção da cultura amazônica. Reconhecido como Ponto de Cultura, o grupo utiliza o carimbó, o teatro, a música, a oralidade, o artesanato e a educação como instrumentos de luta ambiental, cultural e social. Após o carimbó, a anfitriã da Batucada dos Romeiros, a Roda de Samba Fé no Batuque, recebe diversos artistas para interpretar clássicos do samba, músicas de terreiro e sucessos populares.

Lambateria do Círio celebra a música da Amazônia

No Açaí Biruta, a partir das 21h, a Lambateria do Círio promete uma noite de celebração à música amazônica. Com estilos que representam a identidade sonora paraense, onze atrações se dividem em cinco shows.

Entre os artistas confirmados estão Félix Robatto, Lia Sophia, Aqno, Shirley Medeiros, além da banda argentina Mister Gato e das paraenses Mega Pop Show, Príncipe Negro, Nosso Tom, Xêpa, Estamyna e Warilou.

O público poderá dançar ao som de diversos ritmos, como:

  • Guitarrada
  • Lambada
  • Tecnobrega
  • Brega saudade
  • Carimbó
  • Pagode amazônico
  • Cumbia

Hot Classics retorna à Assembleia Paraense

Na Assembleia Paraense, a partir das 22h, o público poderá aproveitar mais uma edição do Hot Classics, evento que promete embalar a noite com sucessos que marcaram gerações. Com pista de dança, mesas e camarotes, a expectativa é de uma noite efervescente ao som de hinos que atravessaram décadas.

O cantor Markinho Duran sobe ao palco para uma apresentação especial ao lado de sua banda. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Dessa forma, a sexta-feira do Círio será marcada por uma programação diversa, que celebra a música, a cultura e a alegria do povo paraense, em uma noite de festa, celebração e emoção.

*Gustavo Vilhena, estagiário sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

círio de nazaré

belém

cultura paraense

lambateria

batucada dos romeiros

hot classics

roda de samba feira do açaí

Assembleia Paraense

Markinho Duran

festas do círio
Cultura
