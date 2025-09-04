Capa Jornal Amazônia
SEXTOU: Dia da Amazônia 2025 tem cortejo, festival e homenagens no Pará

Belém e Marabá recebem eventos culturais e gastronômicos nesta sexta-feira (5), data que celebra a Amazônia

Gustavo Vilhena*
Programações que destacam a cultura e os artistas regionais ocorrem nesta sexta (05). (Divulgação)

A primeira sexta-feira de setembro marca o Dia da Amazônia (5/9) com programações que destacam a cultura e os artistas regionais. Em Belém, o Arraial do Pavulagem lança a 23ª edição do cortejo Arrastão do Círio, enquanto a comunidade da Vila da Barca promove o festival gastronômico Roteiro Cozinha Periférica. Já em Marabá, a casa de eventos PYG recebe o DJ Fatsync. A data também conta com o lançamento de um set da DJ Canoah em homenagem a Fafá de Belém.

Arrastão do Círio será lançado no Boulevard da Gastronomia

A partir das 18h, no Boulevard da Gastronomia, o Instituto Arraial do Pavulagem promove o lançamento oficial do Arrastão do Círio 2025. A programação inclui Feira Criativa, apresentação de DJ, ensaio aberto do Batalhão da Estrela (Reunida) e show do Arraial do Pavulagem.

O evento também terá caráter beneficente. O público poderá doar calças, camisas e outras peças em jeans na sede do Instituto. As doações serão transformadas em materiais escolares para crianças de Cachoeira do Arari, no Marajó, atendidas pelo projeto Cordão do Galo. Desde 2007, a iniciativa já confeccionou mochilas e estojos escolares e compartilha técnicas que ajudam na geração de renda.

Festival gastronômico valoriza mulheres da Vila da Barca

Pouco antes, às 17h, a comunidade da Vila da Barca realiza o primeiro festival gastronômico Roteiro Cozinha Periférica. A ação marca a conclusão da primeira turma de gastronomia formada por mulheres da comunidade, reconhecendo os saberes da cultura alimentar desenvolvida por chefes de família e empreendedoras locais.

A curadora do festival, a chef Lúcia Torres, destacou a importância da iniciativa:
“Esse projeto está sendo especial, porque a gente está fazendo a nossa parte, ajudando, desenvolvendo sabedorias, sabores e saberes de gastronomia. Eu sou feliz quando estou do lado de vocês, das meninas, fazendo o que gosto. Isso é muito bom.”

DJ Canoah homenageia os 50 anos de carreira de Fafá de Belém

Outro destaque desta sexta-feira é o lançamento do set Fafá 50, da DJ Canoah, disponível no YouTube a partir da meia-noite. A artista selecionou 50 faixas da carreira de Fafá de Belém, em um mergulho na discografia da cantora paraense que projetou a Amazônia no cenário nacional.

“Ela sempre foi essa potência amazônica. Trouxe uma produção que não chegava ao Sudeste, nem à Rádio Nacional. Fafá colocou a Amazônia no mapa cultural brasileiro”, afirmou Canoah.

Marabá recebe show de Fatsync na casa PYG

Em Marabá, a partir das 23h, a casa de eventos PYG recebe o DJ paraense Fatsync, um dos nomes mais conhecidos do tech house brasileiro. O artista comanda a PYG Party, que também contará com apresentações de Santis, Tritu e Renan.

Fatsync já se apresentou em festivais como Lollapalooza Brasil, Tomorrowland Brasil, Rock in Rio, Só Track Boa, Greenvalley e El Fortin. Criado na periferia, iniciou a trajetória musical em fanfarras e bandas sinfônicas antes de se consolidar na cena eletrônica. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Cultura
