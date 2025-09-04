Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arraial do Pavulagem lança preparação para o Arrastão do Círio em evento nesta sexta-feira (05/09)

No dia em que é celebrado o Dia da Amazônia, o Instituto Arraial do Pavulagem "abre os caminhos" para o Arrastão do Círio 2025

O Liberal
fonte

“Iniciar esse projeto no Dia da Amazônia é muito simbólico para nós", afirma Júnior Soares (Filipe Bispo)

Nesta sexta-feira (05/09), no Dia da Amazônia, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza o lançamento da 23ª edição do cortejo Arrastão do Círio, que tradicionalmente ocorre na véspera do Círio de Nazaré. O evento marca o início dos preparativos para o cortejo de outubro e inicia às 18h, com música e feira criativa com produtos autorais regionais de artesanato, moda e gastronomia no Boulevard da Gastronomia. 

“Iniciar esse projeto no Dia da Amazônia é muito simbólico para nós. O evento abre uma jornada que se conecta à COP30. Vamos abordar a sustentabilidade e a importância do lugar onde vivemos. É um momento de celebrar a Amazônia com a nossa música. Todo mundo está convidado!”, diz Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem.

Na programação, está incluída uma ação beneficente. A partir das 17h30, o público poderá doar calças, camisas e outras peças em jeans na sede do Instituto Arraial do Pavulagem (Boulevard da Gastronomia), que serão utilizados na confecção de materiais escolares destinados a crianças de Cachoeira do Arari, no arquipélago a do Marajó, atendidas pelo projeto Cordão do Galo, realizado pelo Arraial do Pavulagem desde 2007. Em 2024, a ação resultou na confecção de mais de 100 mochilas e 100 estojos escolares e compartilhou técnicas que podem gerar novas fontes de renda para moradores.

 As inscrições presenciais para o Batalhão da Estrela, exclusivas para pessoas idosas e pessoas com deficiência, serão realizadas a partir das 17h. Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar documento de identificação e laudo ou carteira que comprove a deficiência.

Segundo frisa o instituto, as inscrições são destinadas somente a brincantes que já participaram de ao menos um arrastão do Pavulagem nos anos de 2023, 2024 ou 2025. Todos os inscritos deverão participar não apenas do Arrastão do Círio, mas também do Cordão do Peixe-Boi, que retorna ao calendário do Arraial do Pavulagem em novembro, durante a COP30.

O arrastão do Círio é um cortejo cultural que percorre as ruas do centro histórico de Belém (PA), realizado na véspera do Círio de Nazaré. A manifestação une música, dança, saberes ancestrais, sustentabilidade e símbolos da cultura popular amazônica. Há 20 anos, é reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O projeto "Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP-30 e além" tem patrocínio máster da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal – Governo do Brasil - Do Lado do Povo Brasileiro, e apoio do Governo do Estado do Pará, Prefeitura de Belém, Point do Açaí, Sesc (PA), Ferryboat Amazonas e Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves). O projeto, que contempla o Arrastão do Círio, o Cordão do Peixe-Boi e o Cordão do Galo, foi selecionado entre os 140 projetos da Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024, entre mais de 8 mil inscritos.

PROGRAMAÇÃO (HORÁRIOS):

18h – Início da Feira Criativa e DJ
19h – ‘Reunida’ do Batalhão da Estrela (Ensaio Aberto)
20h – Apresentação do Arraial do Pavulagem

SERVIÇO:

Lançamento do Arrastão do Círio 2025
Local: Boulevard da Gastronomia
Data: Sexta-feira, 05 de setembro
Horário: A partir das 18h
Ingressos: Evento gratuito

.
