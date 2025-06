Arraial do Pavulagem: como o investimento em projetos culturais tem gerado renda e identidade no PA

Os domingos de junho em Belém estão mais coloridos e cheios de música. É o Arraial do Pavulagem que voltou a tomar conta das ruas do centro da cidade, levando tradição, alegria e muita gente para os cortejos. Mas por trás das bandeirinhas, batuques e danças, a festa carrega também uma importante movimentação social e econômica.

A cada edição, são dezenas de profissionais envolvidos: músicos, produtores, técnicos de som e luz, artesãos, ambulantes, costureiras, entre outros trabalhadores da cadeia cultural. Neste ano, a programação segue até o início de julho, com os cortejos marcados para os próximos domingos.

Para garantir que mais pessoas possam participar da festa, a Equatorial Pará — que patrocina o evento pelo sétimo ano consecutivo — ampliou as ações de inclusão e sustentabilidade junto à organização do Arraial. Entre as iniciativas, está o espaço “+ Inclusão”, criado para receber pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com direito a acompanhante, atendimento social e infraestrutura adaptada.

Outro destaque é a campanha de troca de copos sustentáveis, que incentiva o público a levar materiais recicláveis, como garrafas PET, copos plásticos e latinhas, para receber um eco copo exclusivo da festa. A ação é realizada por meio do projeto E+ Reciclagem, iniciativa de responsabilidade socioambiental da distribuidora.

Na Praça Waldemar Henrique, a festa também ganhou um espaço interativo, com atividades para o público, desde área para fotos até orientações de segurança com energia para as crianças e torres de recarga para manter os celulares conectados durante o evento.

Muito além de Belém: cultura e desenvolvimento por todo o estado

O Arraial do Pavulagem é apenas um dos projetos culturais que contam com o apoio da Equatorial em 2025. Também receberam patrocínio da empresa, neste ano, iniciativas como o Circuito Mangueirosa, que ocorreu durante o Carnaval na capital paraense, a Super Liga, iniciativa de esporte realizada em todo o estado, e o Festejo Junino de Marabá.

Ao investir nessas ações, a distribuidora reforça seu compromisso com o desenvolvimento local, incentivando a geração de empregos, a movimentação da economia criativa e o fortalecimento da identidade cultural do Pará.

“Sabemos que a cultura vai além do entretenimento. Ela impacta diretamente na economia, na inclusão e na autoestima das comunidades”, destaca Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará.