Arraial do Pavulagem faz evento gratuito para lançar arrastões de 2025 nesta sexta (02/05)

O Instituto Arraial do Pavulagem inicia temporada dos arrastões de 2025 com um evento gratuito nesta sexta-feira, 02, no Teatro Gasômetro. O público poderá aproveitar brincadeiras culturais infantis com o Tio Pirô, Boi Pavu, pernaltinhas e cabeçudos, além de curtir um show da banda Arraial do Pavulagem, às 19h.

A programação inclui também calendário de atividades dos Arrastões do Pavulagem de 2025, que contam com realização do Instituto Arraial do Pavulagem, patrocínio da Equatorial Energia e apoio do Governo do Pará, Secult, Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas e Sesc (PA).

Para os músicos e cofundadores do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva e Júnior Soares, o reencontro com o público renova os laços com a tradição e reafirma o compromisso com a cultura popular. “Chegar ao 38º ano dos Arrastões é uma conquista coletiva. É a chance de formar novas gerações, aproximar as pessoas da cultura popular e mostrar como ela pode ser um instrumento de transformação social. Neste ano, além das tradições, também vamos refletir sobre o meio ambiente e fortalecer esse diálogo em várias ações do nosso calendário”, afirma Ronaldo, que também é presidente do Instituto Arraial do Pavulagem.

Das 16h às 20h, será realizada a confirmação presencial das inscrições para o segmento de dança do Batalhão da Estrela. Os inscritos devem apresentar documentos com foto e o crachá de acesso gerado ao final do cadastro. Também haverá inscrições presenciais para idosos e pessoas com deficiência, mediante apresentação de documento. A organização garante uma margem flexível de vagas para acolher todos os interessados.

VEJA MAIS

"Mais que uma abertura simbólica, o evento de lançamento dos Arrastões é um momento de reencontro com a tradição e com o espírito de coletividade que marca os Arrastões do Pavulagem. Estão convidadas famílias, crianças e brincantes de todas as idades para celebrar, dançar e firmar laços com a cultura popular da Amazônia", divulgou o Instituto Arraial do Pavulagem.

Doações para o Cordão do Galo

Durante todo o evento, serão arrecadados itens de higiene pessoal, como escova e creme dental, sabonete, absorvente e shampoo. As doações serão destinadas ao Cordão do Galo, projeto sócio-cultural realizado pelo Arraial do Pavulagem em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó.