Arraial do Pavulagem realizará show ao vivo para o programa ‘Sons do Pará’

As cores, músicas e sensações do tradicional cortejo do Arraial do Pavulagem serão transportadas das ruas para o teatro no próximo dia 26 de março. Essa é a ideia do próximo programa ‘Sons do Pará’, da TV Liberal, que irá gravar um show ao vivo do grupo musical em uma noite de grande celebração da cultura paraense.

Com realização do Instituto Arraial do Pavulagem, apoio da TV Liberal e apoio da Fundação Cultural do Pará, o show acontecerá às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site Sympla, com opção de meia-entrada para quem doar itens de higiene ou vestir trajes típicos dos arrastões do Arraial.

O espetáculo contará com uma grande estrutura, em um cenário que vai replicar as características marcantes do grupo e de suas relações com as manifestações culturais, que todos os anos tomam conta das ruas de Belém.

O cantor, músico e cofundador do Grupo, Júnior Soares, afirma que está muito empolgado e feliz com a gravação de um show para o Sons do Pará. Segundo o artista, a apresentação promete ser diferente e especial em muitos sentidos, tanto para o grupo, como para o público.

Júnior Soares é cantor, músico e cofundador do Grupo Arraial do Pavulagem (Foto: Divulgação)

“Estamos muito felizes por iniciar nossas atividades de 2025 de um jeito tão especial: com um show diferenciado e, ainda por cima, registrado em um programa importante como o Sons do Pará. É uma noite que promete ser inesquecível, e queremos ver todo mundo entrando no clima! Então já sabe: leva tua doação de itens de higiene pessoal, veste a camisa do Arrastão, o teu chapéu de fitas e venha com a gente”, convoca Júnior.

O artista também salienta que está feliz em voltar a tocar no teatro, e que o público pode esperar que o repertório do show será especial, com grandes sucessos de todos os álbuns da banda.

“A gente resolveu uma espécie de retrospectiva, e vamos tocar músicas de quase todos os nossos discos, um pouquinho de cada um. O melhor de tudo é que vamos transformar esse espetáculo para o ‘Sons do Pará’, então juntamos as duas coisas. Vai ser um show de retomada neste ano, que a gente quer levar para o período da COP 30 com um show bacana”, uma coisa bacana é que estamos incentivando o público a ir à caráter, para todo mundo ficar no clima do Arraial do Pavulagem”, explica o cantor.

Ainda segundo Junior, o show é uma espécie de renovação para ele como artista, que vai poder celebrar uma noite especial junto com a plateia.

“E uma alegria, revisitar nossas músicas, dar essa oxigenada no repertório, poder voltar ao teatro como músico, compositor, já é algo muito bacana voltar ao teatro. Ter um show com uma plateia especial e sabendo que vai se transformar em um programa, já cria uma expectativa, maravilhosa, minha, dos músicos, de todos nós. Ele é um show que foi pensado para emocionar”, conclui o artista.

Além de curtir o show especial o Arraial do Pavulagem no teatro, o público presente na programação também poderá visitar a Lojinha Pavulagem, espaço de comercialização com produtos oficiais do grupo artístico.

Entre os itens que estarão disponíveis para a compra, estão: Chapéus oficiais com fitas, camisetas de algodão adulto e infantil (arte oficial), bonés (arte oficial), sombrinhas (arte oficial), brincos de crochê (chapéu oficial), mandalas de crochê (com chapéu oficial), canecas de alumínio com tirante (arte oficial) e ecobags (arte oficial).

Serviço:

Show Arraial do Pavulagem para o programa ‘Sons do Pará’

Data: 26 de março

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, 650)

Horário: 20h