Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’

Nesta quinta-feora, 04, o cantor e compositor Suel apresenta ao público sua nova música “Cama de Amigos”, uma obra intensa e carregada de sentimentos que retrata o fim silencioso de uma relação amorosa. Com composição assinada por Suel, a faixa mergulha nas entrelinhas de um casal que já não se reconhece como tal, vivendo sob o mesmo teto como se fossem apenas amigos — ou ex-amantes em negação.

A produção musical é de Nélio Jr, que constrói uma atmosfera envolvente, acompanhando a dor contida nas palavras. A letra revela o desgaste emocional de uma convivência que perdeu o afeto, mas mantém o costume, como no trecho: “Se eu disser que ainda te amo, eu tô mentindo / E o costume é tudo o que tá nos unindo".

A inspiração para “Cama de Amigos” veio de uma vivência comum a muitas pessoas: estar em um relacionamento sem amor, sustentado apenas por insegurança, costume e medo de recomeçar. Segundo Suel, “o refrão é um conselho que eu dou: ‘Melhor separar de vez… O medo de viver é uma das piores coisas. ”

Apesar de abordar um tema denso e melancólico, a faixa carrega uma mensagem de autoestima e libertação.

“A música fala com a gente. Mostra que ninguém precisa ser

dependente sentimental de outra pessoa. O amor próprio é o principal tipo de amor que todos nós precisamos”, diz o cantor.

O lançamento vem acompanhado de um clipe dirigido por Rômulo Menescal, que expande visualmente a mensagem da canção. Com cenas que mostram móveis embalados e uma casa sendo esvaziada, o vídeo transmite o fim iminente da relação.

“A música é a moldura e o clipe a pintura”, define Suel.