Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’

Neste sábado, 06, o artista apresenta o Pôr do Suel em Belém

O Liberal
fonte

Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’ (Divulgação)

Nesta quinta-feora, 04, o cantor e compositor Suel apresenta ao público sua nova música “Cama de Amigos”, uma obra intensa e carregada de sentimentos que retrata o fim silencioso de uma relação amorosa. Com composição assinada por Suel, a faixa mergulha nas entrelinhas de um casal que já não se reconhece como tal, vivendo sob o mesmo teto como se fossem apenas amigos — ou ex-amantes em negação.

A produção musical é de Nélio Jr, que constrói uma atmosfera  envolvente, acompanhando a dor contida nas palavras. A letra revela o desgaste emocional de uma convivência que perdeu o afeto, mas mantém o costume, como no trecho: “Se eu disser que ainda te amo, eu tô mentindo / E o costume é tudo o que tá nos unindo".

VEJA MAIS

image Cantor Yan está confirmado no Pôr do Suel em Belém; artista está no Top 200 do Spotify
Label promete mais de 4 horas de show

image Pôr do Suel estreia no Rio de Janeiro com gravação inédita com Léo Santana; Belém tem venda liberada
Em Belém, o “Pôr do Suel” terá dois convidados nacionais, no dia 06 de setembro

image Suel comemora 75 milhões de plays de hit Vitamina C e libera datas para label; Belém é contemplada
O artista esteve em Belém pela última vez em 2024.

A inspiração para “Cama de Amigos” veio de uma vivência comum a muitas pessoas: estar em um relacionamento sem amor, sustentado apenas por insegurança, costume e medo de recomeçar. Segundo Suel, “o refrão é um conselho que eu dou: ‘Melhor separar de vez… O medo de viver é uma das piores coisas. ”

Apesar de abordar um tema denso e melancólico, a faixa carrega uma mensagem de autoestima e libertação.

“A música fala com a gente. Mostra que ninguém precisa ser
dependente sentimental de outra pessoa. O amor próprio é o principal tipo de amor que todos nós precisamos”, diz o cantor.

O lançamento vem acompanhado de um clipe dirigido por Rômulo Menescal, que expande visualmente a mensagem da canção. Com cenas que mostram móveis embalados e uma casa sendo esvaziada, o vídeo transmite o fim iminente da relação.

“A música é a moldura e o clipe a pintura”, define Suel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Suel
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

03.09.25 15h03

MÚSICA

Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum

Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que Djavan oferece um spoiler de um projeto

03.09.25 11h09

Bem-estar

Confira 10 músicas ideais para ouvir enquanto treina; veja o ritmo mais indicado

Elas podem auxiliar em caminhadas, corridas, musculação e outras atividades físicas

01.09.25 16h25

bem-estar

Dormir melhor com música: conheça os benefícios da frequência 432 hertz

A maioria das músicas contemporâneas estão na afinação 440 Hz; confira os detalhes

27.08.25 14h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)

Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado

04.09.25 8h02

CULTURA

‘Como é que pode?’: Gabriel Louchard faz comédia e mágica com o público em Belém

Em cartaz há 10 anos, espetáculo une comédia com números de mágica para falar das surpresas do dia a dia das pessoas, capazes de gerar boas risadas e descobertas

04.09.25 8h00

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro

Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

04.09.25 8h00

INSCRIÇÕES

Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

04.09.25 11h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda