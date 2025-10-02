‘Sextou’ com música e cultura: Gigi Furtado homenageia Tom Jobim em Belém

A sexta-feira (3) promete muita música e cultura em Belém. Entre shows, festas e espetáculos, o destaque vai para a cantora Gigi Furtado, que apresenta o show “Chega de Saudade” – uma homenagem a Tom Jobim – na Casa do Fauno, às 21h. A apresentação contará com a participação especial do violonista clássico Pedro Richardson e do cantor Juan, trazendo grandes sucessos da obra do músico brasileiro.

“Estarei na Casa do Fauno com o show ‘Chega de Saudade’ e terei o imenso prazer em receber dois amigos e convidados incríveis. O show está repleto de grandes sucessos para cantarmos juntinhos”, afirma Gigi. A classificação indicativa é livre, e os ingressos para reserva de mesa podem ser adquiridos via WhatsApp pelo número 98838-1808.

Em entrevista exclusiva, Gigi Furtado detalhou o processo de criação do espetáculo. “A saudade de grandes composições do Tom Jobim motivou o show. Apesar das músicas terem certa complexidade, a emoção é imediata. É como um mel escorrendo da colher”, explica. Sobre o repertório, a cantora adianta: “Serão 28 canções, selecionadas para que o público cante junto e se conecte com cada momento do show. A expectativa é oferecer mais de duas horas de uma experiência imersiva e inesquecível.”

Gigi também destacou a influência de Jobim em sua formação: “Ele, com sua experiência clássica e como arranjador, deixou uma marca profunda. Cada composição é como um edifício musical complexo e elegante, e eu busco essa mesma entrega e atenção aos detalhes em minha carreira.”

A cantora enfatizou a importância da parceria com os convidados do espetáculo, Pedro Richardson e Juan. “Quando escrevi o show em homenagem ao Tom Jobim, ainda não os conhecia. Conheci o Pedro e o Juan no ano passado e fui estreitando laços. São dois artistas grandiosos. O Pedro, aluno de violão clássico de Salomão Rabibi, é super talentoso e sensível, sempre presente nos meus shows. Assim como o Juan, que tem uma longa trajetória de sucesso e está presente na minha vida, dentro e fora do palco”, conta.

Sobre levar o espetáculo para outros públicos, Gigi reforça que a ideia é sempre ampliar o alcance da música brasileira: “Não só este show, mas também os tributos a Bethânia, Caetano e Clara Nunes, eu sempre apresento em diferentes lugares, seja teatro ou bares, onde o público possa jantar e assistir. Espero que este show seja tão especial quanto os demais.”

Outras atrações culturais da sexta-feira em Belém

Além do show de Gigi Furtado, a sexta-feira reserva outras atrações culturais na cidade. O 4º Festival Ambienta, no Píer das Onze Janelas, traz música de qualidade e consciência ambiental, com entrada gratuita. Entre os artistas estão Hamilton de Holanda, Amazônia Jazz Band, Djuena Tikuna, Layse e os Sinceros e o DJ Estamyna. A programação musical começa às 18h e oferece experiências diversas em um ambiente à beira do rio.

Para os fãs do pop, o Michael Jackson Experience chega ao Teatro Resolve às 21h, em uma única apresentação com banda ao vivo, bailarinos e efeitos especiais que recriam a atmosfera dos grandes shows do Rei do Pop. Os ingressos estão disponíveis online pelo site Ingresso Nacional.

O Febre90’s, projeto que celebra o rap dos anos 90, também retorna a Belém para sua primeira apresentação completa na cidade, no Açaí Biruta, às 20h. O evento reúne o beatmaker SonoTWS, o MC PumaPJL e artistas locais em uma noite dedicada à cultura hip hop, com showcase, mic aberto e DJs convidados. Classificação indicativa: 18 anos. Ingressos pelo Sympla.

Por fim, os fãs de rock poderão conferir o show “Paralamas 40 Anos – Os Clássicos”, dentro do festival Rock das Mangueiras, na Assembleia Paraense. A apresentação celebra a trajetória da banda com hits que marcaram gerações e prepara o público para o segundo dia do festival, com Humberto Gessinger e Acústico Engenheiros do Hawaii 20 anos. Os ingressos estão disponíveis online pela Bilheteria Digital e em lojas físicas.

Com opções para todos os estilos musicais e idades, a sexta-feira em Belém promete transformar a cidade em um verdadeiro palco cultural, reunindo clássicos, novidades e experiências imersivas para quem busca diversão e arte.