Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém

A atriz Malu Galli, intérprete de Celina na novela Vale Tudo, da TV Globo, chegou a Belém para participar, pela primeira vez, do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do país. A celebração ocorre neste fim de semana e deve reunir milhões de fiéis nas ruas da capital paraense.

Malu está acompanhada do marido, Afonso Torres, e participa da programação a convite da cantora Fafá de Belém, idealizadora da Varanda de Nazaré. Na tarde desta quinta-feira (9), o casal participou de uma experiência sensorial em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, onde conheceu aspectos da gastronomia e das tradições culturais locais.

Em suas redes sociais, a atriz compartilhou registros da chegada à capital paraense e demonstrou entusiasmo com a vivência. “Chegamos em Belém do Pará. Que emoção encontrar logo de cara esse igarapé, a recepção calorosa da musa e sacerdotiza Fafá de Belém, as comidas e canções desta terra. E é só o começo! Uma festa da fé, como ela nos disse. Viva o nosso Brasil!”, escreveu no post do Instagram.