O Liberal chevron right Cultura chevron right

Varanda de Nazaré 2025: Fafá de Belém fala dos destaques da celebração dos 15 anos do projeto

A edição 2025 terá participação de nomes de destaque nacional e internacional

Laura Serejo
fonte

Fafá de Belém durante coletiva de imprensa nesta segunda (6) (Foto: Ivan Duarte)

Entre os dias 7 e 12 de outubro de 2025, Belém recebe a Varanda de Nazaré, que completa 15 anos como espaço de religiosidade, cultura e convivência durante o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa da Amazônia e uma das maiores do Brasil. A programação inclui o III Fórum Varanda da Amazônia, sarau, Varanda Fluvial, trasladação e a grande procissão de domingo, reunindo artistas, influenciadores, e milhões de fiéis.

A edição 2025 terá participação de nomes de destaque nacional e internacional, como a apresentadora Tati Machado, o humorista Fábio Porchat, a atriz paraense Dira Paes, a influenciadora Rafa Kalimann, Maria Eduarda Carvalho, Malu Gali, Alane Dias, Francisco Gil, Giovanni Bianco, Gerson Camarotti, José Maurício Machlino e DJ Zé Pedro. O público pode conferir detalhes, fotos e informações completas no site oficial do projeto.

Nos dias 7 e 8 de outubro, ocorre o III Fórum Varanda da Amazônia, evento que reúne mais de 50 especialistas, pesquisadores, artistas, líderes comunitários e representantes de povos originários, com o tema “O futuro da Amazônia é agora!”. Idealizado por Fafá de Belém, o Fórum promove diálogos permanentes entre ciência, cultura e saberes tradicionais, destacando a Amazônia como centro de soluções para desafios globais.

Programação III Fórum Varanda da Amazônia

A programação do Fórum inclui palestras e painéis que abordam temas estratégicos. Na abertura, Fafá de Belém, Wanda Monteiro e Tarciana Medeiros discutem a importância da cultura amazônica para a consolidação de políticas sustentáveis. O painel “Transição Energética e o Desafio da Margem Equatorial” reúne André Guimarães, Suely Araújo, Alex Carvalho, Eliane Cabeza e Rodolpho Zahluth Bastos para debater soberania energética e preservação ambiental. No painel “Povos da Floresta e o Futuro da Amazônia”, Julio Barbosa, Francisca Arara, Edivaldo Peixe e Érica Monteiro exploram formas de sustentar a vida sem devastar a floresta. O painel “Turismo Consciente” traz Raquel Ferreira, Paulo Henrique de Ataíde Pereira, Roberto Farkas Bitelman e Emanuel Julio Leite, discutindo economia sustentável e valorização cultural.

O painel “Biodiversidade Viva” reúne Nilson Gabas Jr., Diego Saldanha e Mauro Pires para tratar de conservação ambiental e justiça climática. No segundo dia, temas como educação, ciência, cultura, gastronomia amazônica e eventos climáticos extremos são debatidos em painéis que incluem Gilmar Pereira da Silva, Violeta Loureiro, Leandro Juen, Ellen de Nazaré Souza Gomes, Gerson Silva, Gaetano Lopes, Gustavo Moreira, Virna Miranda, Leo Modesto, Zeca Amaral, Eduardo Ourivio, Morena Leite, José Fogaça, Márcia Hirota, Ane Alencar e Eufran Ferreira do Amaral. A plenária final, “Belém e Amazônia pós-COP30”, reúne Eliana Costa, Lavínia de Hollanda, José Alves, Marcelo Britto e André Facó, conectando visibilidade, políticas públicas e ações concretas para a região.

O Fórum é gratuito e aberto ao público, oferecendo espaço de diálogo entre ciência, arte, saberes tradicionais e inovação. Inscrições e informações completas estão disponíveis no site da Varanda.

História e relevância da Varanda de Nazaré

Idealizada por Fafá de Belém, a Varanda nasceu como extensão afetiva do Círio, oferecendo acolhimento, experiências culturais e convivência para fiéis, artistas, parceiros e visitantes. Ao longo de 15 anos, o projeto se consolidou como referência na união entre religiosidade, tradição e identidade paraense, traduzindo a espiritualidade do Círio em experiências de partilha, emoção e memória coletiva.

“Criamos a Varanda de Nazaré a partir da fé, mas ela cresceu como lugar de afeto, acolhimento e pertencimento. Hoje, celebrar 15 anos é celebrar também a história de todos que construíram esse espaço comigo. A Varanda faz parte do próprio Círio”, afirma Fafá de Belém.

O projeto promove encontros que reforçam a identidade amazônica, valorizam a música, a dança, a gastronomia, o turismo e o patrimônio cultural. Cada edição integra tradição e inovação, traduzindo a fé em experiências sensoriais e artísticas. A presença de artistas, influenciadores e profissionais de diversas áreas fortalece o vínculo entre religiosidade e cultura, consolidando a Varanda como referência para quem acompanha o Círio dentro e fora do Pará.

O projeto conta com incentivo de instituições públicas e privadas comprometidas com cultura e fé, incluindo Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, patrocínio da Vale, Copa Energia, Natura, Banpará e Águas do Pará, além do apoio de Magalu e Oncológica do Brasil. A produção é da Kaiapó Produções, com realização do Ministério da Cultura e do Governo do Pará.

Varanda de Nazaré 2025

  • 7 e 8/10 (Terça e Quarta) – III Fórum Varanda da Amazônia (aberto ao público)
  • 9/10 (Quinta) – Experiência Sensorial (evento para convidados)
  • 10/10 (Sexta) – Sarau da Varanda (com transmissão pela TV Varanda)
  • 11/10 (Sábado) – Varanda Fluvial e Trasladação
  • 12/10 (Domingo) – Círio de Nazaré
Palavras-chave

Varanda de Nazaré

Fafá de Belém
Cultura
.
