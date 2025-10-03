Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Rafa Kalimann volta a Belém como embaixadora da Varanda de Nazaré 2025

Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, influenciadora está retornando para Belém pelo terceiro ano consecutivo

O Liberal
fonte

Rafa Kalimann no Círio de 2023 (Divulgação)

A influenciadora Rafa Kalimann foi confirmada como uma das embaixadoras da 15ª edição da Varanda de Nazaré, evento criado por Fafá de Belém, e que se consolidou como espaço cultural durante o Círio de Nazaré, em Belém, realizado no segundo domingo de outubro. Esta será a terceira participação de Rafa na programação. Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, ela retorna à capital paraense em um dos principais momentos da festividade religiosa.

Além dela, também foram anunciados como embaixadores o humorista Fábio Porchat e o cantor Francisco Gil, que participará ao lado da filha Sol de Maria.

Entre os convidados deste ano estão a apresentadora Tati Machado, a atriz global paraense Dira Paes, as atrizes globais Maria Eduarda Carvalho e Malu Gali, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias, namorada de Francisco.  Além do designer ítalo-brasileiro Giovanni Bianco, o jornalista Gerson Camarotti, o apresentador José Maurício Machline e o DJ Zé Pedro.

Fórum Varanda da Amazônia

Antes da programação da Varanda, será realizado o III Fórum Varanda da Amazônia, nos dias 7 e 8 de outubro, no Theatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas.  O encontro antecede o Círio e deve reunir cerca de mil pessoas em dois dias de debates.

Entre os nomes confirmados para os debates estão André Guimarães (IPAM), Suely Araújo (Observatório do Clima) e Ricardo Abramovay (USP), além de representantes de instituições como Banco do Brasil, ICMBio, Embrapa, SOS Mata Atlântica, Malungu, Consórcio Amazônia Legal, Voz dos Oceanos e Instituto Capim Santo.

As programações da Varanda de Nazaré 2025 e do Fórum Varanda da Amazônia terão transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

