Relembre os sucessos de Ruthetty, a rainha do brega, que faleceu nesta quarta (3)
A cantora foi encontrada morta em Belém. Ao longo da carreira, conquistou o público com diversos hits do tecnomelody e marcou gerações no brega paraense
Belém perdeu nesta quarta-feira (3/12) a cantora de tecnomelody Ruthetty, nome artístico de Rute Gomes dos Santos, conhecida como a rainha das marcantes do brega. O corpo da artista foi encontrado no bairro da Marambaia, e a morte está sendo investigada pela Polícia Civil.
Ruthetty marcou gerações com hits que embalaram bailes e rádios paraenses nos anos 2000. Relembre, a seguir, os principais sucessos da cantora.
Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora Ruth Etty falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento. Entusiasmada com a volta ao contato direto com o público, ela destacou a paixão dos paraenses e pessoas de outros lugares pelo gênero tecnomelody.
Relembre os sucessos que marcaram a carreira de Ruthetty
1. Viver de ilusão:
2. Deixa eu te amar
3. Amor da minha vida eterno amor
4. Tudo me lembra você
5. À noite
6. Quero te amar na areia
7. Nossa primeira vez
