Malu Galli se encanta com o Círio e revela expectativa por desfecho surpreendente em Vale Tudo

Na noite deste sábado (11), durante a Trasladação, a atriz Malu Galli, que dá vida à tia Celina na novela Vale Tudo, marcou presença na tradicional varanda da Fafá de Belém, um dos pontos mais animados e emblemáticos da procissão. Em sua primeira visita à capital paraense, Malu se disse encantada com a recepção calorosa do público e com a riqueza cultural que envolve o Círio de Nazaré.

“Tô amando Belém, tô amando o povo do Pará, muito caloroso, muito receptivo, muito orgulhoso da sua cultura. É um povo que gosta de falar das histórias, das lendas, dos livros, de explicar pra gente como tudo funciona. Tá sendo uma aula de história e de cultura paraense”, contou a atriz, entre sorrisos.

Encantada com a dimensão da festa, Malu destacou ainda o caráter plural e inclusivo do Círio, que une diferentes expressões de fé em torno de Nossa Senhora de Nazaré.

“É muito especial e muito inclusivo, porque é uma festa que é de todos, de todas as crenças juntas. Muito bonito”, ressaltou.

Entre um aceno para os fãs e outro, a atriz comentou também sobre a reta final da novela Vale Tudo, que tem deixado o público curioso sobre o desfecho dos personagens.

“Minha intuição diz que vai rolar uma surpresa. A não ser que já tenha vazado tanta coisa que não dê mais pra surpreender”, brincou, “mas eu tenho a impressão de que eles querem surpreender, sim. Acho que vem alguma coisa especial por aí”.

Simpática e bem-humorada, Malu se despediu deixando no ar o mistério sobre o final da trama, e a certeza de ter conquistado mais admiradores entre os paraenses.