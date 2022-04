Justiça intima Deolane sobre ofensas a mendigo Givaldo Alves

Givaldo Alves, que ficou famoso após ser agredido por um personal trainer que flagrou o então mendigo mantendo relações sexuais com a esposa dele, dentro de um carro, em Brasília, voltou a ser notícia nesta quinta-feira (14). A Justiça de São Paulo intimou Deolane Bezerra Santos, viúva de MC Kevin, a prestar esclarecimentos sobre as declarações feitas por ela, nas redes sociais, a respeito de Givaldo.

O mandado foi concedido pela juíza Cristina Elena Varela Werlang, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé, mas não há confirmação se a influenciadora já foi intimada.

Na ocasião da polêmica que tornou famoso o ex-morador de rua, Deolane usou as redes sociais para criticá-lo: "Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse 'mendigo'. Que Deus me perdoe, senhor, e ainda esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento", disse.

"Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher, e as outras mulheres ainda em cima dando beijo, abraço, fazendo tatuagem", disse ela na ocasião.

Givaldo registrou boletim de ocorrência contra Deolante, que é advogada. Ele falou do assunto nas redes sociais: "Já que a doutora Deolane disse que está aguardando a intimação, pronto, a Justiça já intimou. E agora ela terá que responder", destacou.

O vídeo postado nas redes sociais dele termina com uma montagem da cena clássica romântica de Titanic, na qual os rostos de Leonardo Di Caprio e Kate Winslet foram substituídos pelos de Givaldo e Deolane.