Luê estreia show em plano sequência na série 'One Take Show'

A cantora e compositora paraense Luê é a convidada especial do quinto episódio da série “One Take Show”, que estreia nesta sexta-feira (24/10), às 21h, no Canal BIS e no Globoplay. A produção, criada e dirigida pelo duo Diana Boccara e Leo Longo, conhecidos como Couple of Things, é a primeira série musical brasileira filmada inteiramente em plano sequência, ou seja, em um único take, sem cortes.

No episódio, Luê apresenta um show intimista com repertório em tributo ao Pará e à ancestralidade do Norte. A cantora paraense interpreta versões inéditas de canções do álbum “Brasileira do Norte”, entre elas “Brasileira do Norte” (com Dona Onete na gravação original), “Baile da Saudade” (com Zaynara), “Ajuruteua” (com Felix Robatto), “Calejei” (com Fafá de Belém), “Verão no Pará” (com Felipe Cordeiro) e “Onça”.

A gravação aconteceu em uma casa de arquitetura brutalista em São Paulo, ambiente escolhido para representar o contraste entre o concreto da cidade grande e o calor afetivo do Pará.

"Por já termos morado em Belém e filmado clipes com Felipe Cordeiro, Dona Onete e rodado o curta 'Solsticio' na capital paraense, as letras das canções de Luê levaram nossa imaginação de volta pra reviver lugares, encontros, sabores, texturas que vimos nessa terra tão plural e rica que é o Pará. As canções falam sobre a saudade que a artista sente de lá e, pra gente que nutre uma paixão pelo Pará e sua cultura, foi fácil se identificar rapidamente com essa ausência que fica na gente quando parte de lá", conta Leo Longo.

Luê, Diana Boccara e Leo Longo nos bastidores do 5º episódio da série One Take Show. (Divulgação/One Take Show)

O episódio apresenta uma narrativa ficcional protagonizada por Luê, que “sonha acordada” com lembranças de seu lar. A direção aposta em uma linguagem híbrida — parte show, parte videoclipe, parte ficção — para retratar a relação entre memória, pertencimento e arte.

Além de Luê, a série traz nomes da nova cena da música brasileira, como Jota.pê, Melly, Bixarte, Sofia Freire, Rachel Reis, Josyara e Castello Branco. Cada um se apresenta em um ambiente diferente, pensado para traduzir visualmente o universo do artista.

“Todo ambiente que a gente escolhe filmar tem a ver com o perfil de cada artista e seu repertório de canções. E isso faz com que cada performance seja um pouco show, um pouco ficção, um pouco videoclipe. Essa narrativa híbrida é muito sedutora”, explica Diana Boccara.

Serviço

Estreia do episódio com Luê no "One Take Show"

Data: sexta-feira, 24 de outubro

Horário: 21h

Exibição: Canal BIS e Globoplay