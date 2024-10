Luê celebra o novo disco com apresentação especial em Belém

Nesta sexta-feira (18), a cantora e compositora paraense Luê, retorna a Belém, sua terra natal, para o show de lançamento de seu mais novo álbum, intitulado "Brasileira do Norte". A apresentação será na Casa Apoena (R. São Boaventura, 171).

O show será o momento de unir as raízes da cultura nortista com a energia vibrante do pop contemporâneo, características que definem sua trajetória musical. Além das faixas do novo disco, Luê também trará sucessos de outros discos da sua carreira - A fim de Onda (2013) e Ponto de Mira (2017) -, garantindo uma noite inesquecível para os amantes da música paraense.

“Será um show especial, com quase todas as músicas do disco Brasileira do Norte, além de faixas do EP 091 e dos meus outros álbuns. Vou revisitar todas as minhas fases e, pela primeira vez, farei um show maior, com a banda vindo de São Paulo. A apresentação terá muitos beats eletrônicos com percussão e ritmos amazônicos, que são minha grande paixão. Vai ser lindo!”, promete a cantora.

Luê é conhecida por sempre equilibrar suas principais inspirações, a sua cultura nortista e, ao mesmo tempo, o pop eletrônico. A artista traz ao público uma apresentação especial cheia de energia e identidade.

“Vou fazer essa visita por todas as minhas eras, por todas as minhas temporadas. Nunca faço show grande assim, mas eu achei que a ocasião pedia”, antecipa.

O novo álbum é um dos seus projetos mais identitário, como ela mesmo define. Ele explora ritmos como boi, zouk, retumbão e marabaixo, em uma mistura única com influências globais. Essa combinação musical faz de "Brasileira do Norte" é um verdadeiro manifesto de orgulho nortista conectado com o mundo.

“Lançar um novo trabalho é sempre um marco na vida de um artista, trazendo um frescor e uma nova era. Estou exatamente nesse momento com o ‘Brasileira do Norte’. Me sinto muito mais madura e confiante no meu trabalho. Estou muito feliz em lançar esse disco em Belém, minha casa, onde toda a narrativa do álbum faz sentido”, revela Luê.

O projeto tem participações de Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Dona Onete, Johnny Hooker, Zaynara, Júnior Soares (Arraial do Pavulagem), Lia Sophia, Felipe Cordeiro, Félix Robatto, Yasmin Olí, Izy Mistura, Victor Xamã e Raidol.

Luê destaca que essas colaborações se tem uma musicalidade amazônica aflorada e contato com o mundo, que reflete o encontro de diferentes mundos musicais.

"Brasileira do Norte" tem produção de Mateo Piracés-Ugarte (da banda Francisco el Hombre.

Agende-se

Data: sexta-feira, 18

Hora: 20h

Local: Casa Apoena - R. São Boaventura, 171