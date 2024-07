Cantora e compositora Luê lança single 'Deusa' com Gaby Amarantos; confira

A cantora e compositora paraense Luê lançou nesta quinta-feira,11, a primeira parceria com Gaby Amarantos, que já pode ser escutada em todas as plataformas digitais. O single “Deusa” fala sobre liberdade feminina e teve também como um dos compositores o cantor e instrumentista Mateo Piracés Ugarte, da banda Francisco El Hombre.

VEJA MAIS

"É sobre se livrar daquelas crenças limitantes que desde pequenas nos foram colocadas como regras. Há sempre um padrão, um comportamento tido como o "certo" e que penaliza mulheres ou qualquer indivíduo que não se identifique com ele", diz Luê. Para a artista, a liberdade feminina deixará de ser uma utopia quando a mulher passar a se ver mais através da própria ótica.

"E não acho uma tarefa fácil, mas é urgente inverter a lógica do olhar patriarcal sobre nós e fazer disso um exercício diário mesmo. Em "DEUSA" subvertemos o papel da mulher na sociedade, aqui ela é o ser desejante e não o desejado, ela é a protagonista da sua vida e quem tem as rédeas", completa Luê.

Se nos trabalhos anteriores a paraense trazia a seu público o calor tropical dos dias amazônicos, agora “anoitece”, segundo ela, com beats eletrônicos mais intensos misturados sempre ao regionalismo, sua marca registrada. "Desde que essa música começou a nascer eu senti que ela pedia um beat mais forte, meio fechadão mesmo, então a gente pesou um pouco mais a mão no eletrônico e o ritmo regional que escolhemos foi o boi. Eu sempre achei que boi e beat tinham tudo a ver, gosto da densidade da toada de boi e sinto que o tambor somado ao eletrônico ganha uma força ainda maior", explica.

Segundo a artista, a faixa é mais uma pista do que podemos esperar do disco novo da artista, que adiciona novo contorno à narrativa construída desde o lançamento de "Verão no Pará", o primeiro single desse novo trabalho de estúdio, com produção musical de Mateo Piracés-Ugarte.

‘Calejei’

Da nova leva de canções, Luê lançou em maio deste ano a canção “Calejei”, que trouxe como convidada a cantora Fafá de Belém. Nesta canção, a questão feminina também é o cerne. É sobre ter essa audácia de olhar para a nossa vida até aqui e celebrar escolhas, mesmo aquelas que a gente crê que poderiam ter sido diferentes e ainda assim acolher esses calos, transformá-los. É sobre celebrar os erros e acertos que fazem parte de estar viva", explicou a artista.

A cantora também mencionou que "Calejei" é uma mensagem para várias fases de sua vida: "É uma mensagem para a Luê mais jovem, para a Luê de agora e para quem serei no futuro. É verdade que o tempo calejou, mas me sinto como um bom vinho que com o tempo vai amadurecendo e ficando mais gostoso”, afirmou.

Fã declarada da Fafá de Belém, por admirar todo seu legado artístico e representatividade, Luê, disse ter ficado muito feliz quando a conterrânea aceitou o convite. “Simplesmente tinha que ser ela. Acho simbólico que somos duas artistas paraenses, de diferentes gerações e em momentos distintos de carreira. É como se fosse um espelho, uma para a outra, eu sinto assim”, disse a cantora.