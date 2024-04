Luê lança ‘Sorvete’ em parceria com Victor Xamã, produzida por Mateo, da Francisco, el Hombre

A cantora paraense Luê lança seu mais novo single “Sorvete”, parceria com o rapper manauara Victor Xamã. Produzida por Mateo Piracés-Ugarte, da Francisco, el Hombre, a nova faixa de Luê dá continuidade à estética tropical amazônica que envelopa seu novo disco, com lançamento previsto para esse ano ainda.

Victor Xamã se apresenta em Belém, neste fim de semana. Ele estará com uma apresentação no domingo (21), na programação da Semana dos Povos Indígenas. O evento é gratuito.

No single “Sorvete”, Luê injeta sensualidade e flerte no ato comum de tomar um sorvete para aliviar o calor, fazendo algumas analogias divertidas. A cantora narra um encontro casual nas ruas de Belém, no Pará, a sua cidade natal. “Tava calor, te chamei pra um sorvete”, canta Luê, continuando com: “Tu olhava pra mim / Com uma cara de pau / Querendo provar do meu sorvete”.

Em “Sorvete”, disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, Luê traz o ouvinte para a capital paraense, inclusive fazendo referência à uma famosa sorveteria belenense, que já foi eleita a melhor do Brasil. Sempre carregada de cultura nortista, a artista mescla ritmos tradicionais, como o boi e o marabaixo, com sua sonoridade mais pop, de maneira a criar um som só seu.

"Nas canções desse novo disco eu tenho buscado me conectar com minhas origens por meio de símbolos comuns na vida cotidiana do belenense, brincando com nossa memória afetiva e tudo isso embalado por ritmos tradicionais que amo como zouk, marabaixo, boi, retumbão unindo-os à beats eletrônicos”, conta Luê sobre seu próximo projeto.

Acrescentando: “Acho encantador e desafiador fazer com que esses universos, regional e mundial, pop e tradicional, que teoricamente são tão distantes, se fundam".

Um videoclipe também chega junto. Nas imagens, a artista se delícia com um sorvete mestiço, tradicional da gastronomia paraense. O gelato mistura os sorvetes de açaí e tapioca em um explosão única de sabor do Pará.

Juntando-se a Mateo Piracés-Ugarte, da Francisco, el Hombre, e Victor Xamã, para esse lançamento, Luê garante sua conexão a outras regionalidades, trazendo suas próprias referências e construindo um pop verdadeiramente nacional.

“Sorvete”, lançada alguns meses depois de “Verão no Pará”, último single de Luê, segue com a narrativa do cotidiano paraense presente no próximo disco da cantora, com a intenção de levar a cultura nortista para o mundo inteiro e trazer o mundo inteiro ao Norte brasileiro.

Luê é formada em violino clássico, ela aprofundou seus estudos na Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFPA, em Belém. Influenciada pela música regional desde a infância no Conservatório Carlos Gomes, é filha de Júnior Soares, fundador do Arraial do Pavulagem. Na Marujada de São Benedito, descobriu a rabeca, sua marca registrada.