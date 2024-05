Luê lança ‘Calejei’ em parceria com Fafá de Belém e fala sobre preparativos para novo álbum

A cantora paraense Luê lança seu mais novo single "Calejei", em parceria com Fafá de Belém, em todas as plataformas digitais de música e no canal do YouTube dela, nesta quinta-feira (23/5). Na letra, as artistas paraenses falam sobre coragem, autoconhecimento e passagem de tempo, convidado os ouvintes a refletirem sobre suas próprias trajetórias e celebrarem suas conquistas, mesmo em meio aos desafios da vida adulta. Esta é a terceira faixa lançada por Luê do seu próximo álbum, previsto para o primeiro semestre deste ano, dando um gostinho a mais ao público.

Luê disse estar entusiasmada com o lançamento, e, destacou que "Calejei" é especial por ser a primeira composição assinada exclusivamente por ela. "Todas as minhas músicas autoriais foram feitas por outros compositores e eu curto também fazer dessa forma, mas fazer sozinha é um marco para mim. Um sinal de que sou capaz", afirmou.

A nova música de Luê aborda a coragem de ser mulher na sociedade e a importância de olhar para si mesma, celebrando as escolhas feitas ao longo da vida.

"É sobre ter essa audácia de olhar para a nossa vida até aqui e celebrar escolhas, mesmo aquelas que a gente crê que poderiam ter sido diferentes e ainda assim acolher esses calos, transformá-los. É sobre celebrar os erros e acertos que fazem parte de estar viva", explicou a artista.

A cantora também mencionou que "Calejei" é uma mensagem para várias fases de sua vida: "É uma mensagem para a Luê mais jovem, para a Luê de agora e para quem serei no futuro. É verdade que o tempo calejou, mas me sinto como um bom vinho que com o tempo vai amadurecendo e ficando mais gostoso”, afirmou.

Fã declarada da Fafá de Belém, por admirar todo seu legado artístico e representatividade, Luê, disse ter ficado muito feliz quando a conterrânea aceitou o convite. “Simplesmente tinha que ser ela. Acho simbólico que somos duas artistas paraenses, de diferentes gerações e em momentos distintos de carreira. É como se fosse um espelho, uma para a outra, eu sinto assim”, disse a cantora.

Na canção, Luê sente que ela e Fafá de Belém celebram suas trajetórias, cada uma coletando informações sobre a vida e a arte de pontos de vista e vivências diferentes. “A Fafá para mim é um objetivo de vida enquanto artista e enquanto mulher. Quando ela começa a cantar é como se o tempo parasse e não há dúvidas, só certezas. De repente, a gente é impactado por toda aquela força que ela emana”, declarou.

Novo disco

O novo disco de Luê tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2024. A artista paraense vem nos dando um gostinho do que será o seu mais novo disco, em narrativa iniciada com o single "Verão no Pará", dando sequência à recém lançada "Sorvete", parceria com o rapper manauara Victor Xamã e agora, com "Calejei" em parceria com Fafá de Belém.

Ao Liberal, ela contou que seu novo álbum contará com 16 faixas, entre canções e vinhetas, e terá várias participações, especialmente de artistas nortistas. “Esse é o meu objetivo com esse novo trabalho: levar comigo a sonoridade amazônica, especialmente a regional, carregar mesmo essa bandeira e falar de nós por todos os cantos, para onde quer que eu vá”, declarou Luê.

Segundo ela, quem acompanhou seus últimos trabalhos podem esperar um disco que mistura as estéticas dos álbuns. “Podem esperar um disco que mistura um pouco da estética mais da canção muito presente em ‘A Fim de Onda’ meu primeiro disco e a experimentação eletrônica por onde me aventurei em "Ponto de Mira", o meu segundo”, adiantou a cantora à reportagem.

Trajetória

Luê é formada em violino clássico e aprofundou seus estudos na Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFPA, em Belém. Influenciada pela música regional desde a infância no Conservatório Carlos Gomes, é filha de Júnior Soares, fundador do Arraial do Pavulagem. Na Marujada de São Benedito, descobriu a rabeca, sua marca registrada.

Em 2023, a cantora paraense foi indicada ao Pêmio Multishow com a música Preamar. Ela era a única representante do Pará.

SERVIÇO

Cantora Luê lança single “Calejei” em parceria com Fafá de Belém

A canção estará disponível em todas as plataformas digitiais.