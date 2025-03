Além de Stenio Garcia, confira 8 casais famosos que vivem ou viveram relacionamentos abertos

A não-monogamia tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre relacionamentos e intimidade. A prática, que antes era vista como um tabu, agora é abordada com mais naturalidade, inclusive por diversos casais famosos. Recentemente, o ator Stenio Garcia, de 92 anos, "descobriu" durante um podcast que seu casamento com Marilene Saade é aberto.

A esposa do ator explicou como a dinâmica funciona: "Se eu tenho atração por alguém, eu falo, e ele fala: 'Vai fundo! Se você conseguir...'. Quando acontece dele ter, eu falo 'Vai fundo'", declarou Marilene

E não é só o casal que optou por um relacionamento mais flexível. Outros casais famosos já compartilharam publicamente sua experiência com a não-monogamia. Confira 8 casais famosos que vivem ou viveram relacionamentos abertos:

Aline Wirley e Igor Rickli

Os famosos casaram em 2015 e têm três filhos. (Reprodução/Instagram)

Juntos desde 2010, Aline Wirley e Igor Rickli vivem um relacionamento livre, aberto e sem rótulos. Ambos se identificam como bissexuais e revelaram publicamente sua não-monogamia em 2023, embora já adotassem esse modelo há mais tempo.

O casal reforça a importância de naturalizar o tema e falar abertamente sobre os diferentes tipos de relacionamento.

Giovanna Pitel e Wesley

Giovanna Pitel e Wesley (Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Giovanna Pitel também mantém um relacionamento aberto com seu namorado Wesley, com quem está há dez anos, desde a adolescência.

Os dois moram juntos e optaram por um relacionamento baseado em confiança e diálogo. Apesar da não-monogamia, mantêm uma relação discreta, sem grandes exposições nas redes sociais.

Caio Blat e Luisa Arraes

Caio Blat e Luisa Arraes (Reprodução/Instagram)

O casal esteve junto por sete anos e terminou o relacionamento em outubro de 2024. Durante o casamento, viviam em apartamentos separados e mantinham uma relação aberta.

No entanto, Caio Blat enfatizou que o relacionamento com Luisa Arraes não era aberto no sentido mais comum, em que as partes do casal podem se envolver sexualmente com outros parceiros em todo o tempo da relação.

Luciano Szafir e Luhanna Melloni

Luciano Szafir e Luhanna Melloni (Reprodução/Instagram)

Luciano Szafir e sua esposa, Luhanna Melloni, vivem um relacionamento aberto com regras específicas. O casal revelou que a não-monogamia se aplica apenas para mulheres, ou seja, outros homens não são permitidos no acordo.

Juntos, eles têm dois filhos e enfatizam que a base de sua relação é a confiança mútua.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett e Wil Smith no SAG Awards 2022 (Divulgação)

Juntos há quase 25 anos, Will Smith e Jada Pinkett Smith já foram envolvidos em diversas polêmicas, mas sempre procuraram ser transparentes sobre seu relacionamento aberto.

Em entrevista à revista GQ, Will Smith afirmou que essa foi uma escolha pessoal do casal e que não recomenda esse modelo a ninguém, mas ressaltou que a liberdade que deram um ao outro e o apoio incondicional definem, para eles, o "verdadeiro amor".

Marco Nanini e Fernando Libonati

Marco Nanini e Fernando Libonati (Reprodução/Instagram)

Discreto sobre sua vida pessoal, Marco Nanini revelou há alguns anos que vive em união estável com o produtor Fernando Libonati há mais de 35 anos.

Além disso, o casal mantém um relacionamento "abertíssimo", segundo o ator. Marco enfatiza que a relação é baseada na confiança e na liberdade de se relacionarem com outras pessoas.

Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco e Hugo Moura. (Instagram/@deborasecco)

O casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim em abril de 2024, após nove anos de união. Antes da separação, o casal falava abertamente sobre seu modelo de relacionamento.

Em entrevista ao PodDelas, Deborah afirmou que seu casamento não era exatamente aberto, mas sim “negociado”, com acordos estabelecidos diariamente. Apesar de não rotular a relação, a atriz reforçava a importância do diálogo constante.

Samara Felippo e Elidio Sanna

Atriz está casada há mais de dez anos com o humorista Elidio Sanna (Instagram/@sfelippo)

A atriz Samara Felippo está há mais de dez anos em um relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna, integrante do grupo Barbixas. Apesar de não manter relações sexuais com outra pessoa além do namorado, ela afirmou que não há problema caso ele sinta vontade, mas que prefere não saber caso aconteça.

“Sou afetivamente ligada a uma pessoa. Emocionalmente, sabe? Também não tenho relações sexuais fora do meu casamento”, revelou Samara ao podcast Exaustas.