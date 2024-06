Saiba porque Aline Wirley decidiu sair do Rouge; cantora explica polêmica e desabafa na web

Após a repercussão de uma conversa do grupo das ex-integrantes do grupo Rouge, exposta por Karin Hils, que revelou um desentendimento entre Li Martins, Fantine Tho e Lu Andrade, Aline Wirley decidiu se manifestou sobre a situação. No último domingo (23), a cantora utilizou as redes sociais para comentar as indiretas publicadas por Hils.

"Aline saiu do grupo... ri muito quando vi esse Stories da minha amiga Karin Hils ontem. Mandei mensagem pra Ka, e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do 'Aline saiu do grupo', eu disse algumas coisas que estavam em meu coração, e que senti vontade de falar", explicou Aline em uma publicação feita no Instagram. Confira:

Em seguida, ela destacou que continua sentindo gratidão por tudo o que o Rouge trouxe a sua vida. “Eu amo o Rouge e amo a nossa história, mas a nossa relação como grupo é feita de muitas camadas, muitas expectativas e frustrações”, acrescentou a artista.

Aline também mencionou que a dinâmica do grupo não era das melhores e que constantemente havia desentendimentos.

"Mas, é importante afirmar que dentro de uma dinâmica de grupo tudo que uma pessoa faz ou não impacta em todas as outras pessoas envolvidas. E, por vezes, isso pode ser bem desgastante. O que acontece é que querendo ou não, nós somos Rouge, e o Rouge tem uma força avassaladora de manifestação" complementou.

Para finalizar, a cantora explicou os motivos que a levaram a deixar o grupo. "Por isso ontem, depois de meses de uma possível negociação, de conversas e reuniões, resolvi sair do grupo dizendo na mensagem que sou muito melhor sendo pessoa física com cada uma delas, porque como Rouge, muitas das vezes as coisas se confundem”, disse, não descartando a possibilidade de voltar para o Rouge no futuro.