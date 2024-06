Karin Hils expõe ‘briga’ entre ex-integrantes do Rouge com Aline Wirley e alfineta: ‘É um vexame!’

Karin Hils chamou a atenção na internet, neste domingo (23/06), ao divulgar uma conversa do grupo das ex-integrantes do Rouge, revelando um desentendimento entre Li Martins, Fantine Tho e Lu Andrade. Após a saída de Aline Wirley do bate-papo, Hils comentou a situação, nos Stories: “É um vexame!”.

Legenda (Print Instagram)

Ainda na publicação do Instagram, a ex-Rouge comentou sobre a situação. “Rouge… Quando você pensa que ele já foi, ele volta, segue pulsando em movimentos às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é louco”, descreveu a artista.

Internautas notaram que Hils continuou a publicar indiretas sem especificar a razão do conflito. A cantora comentou sobre pessoas que vacilam com outras que sempre estão dispostas a ajudar. “O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo que esse é o ‘jeito’ delas”, disparou.

Concluindo a série de publicações, Karin Hils compartilhou uma reflexão indicando que não estava preocupada com o ocorrido: “Por motivos pessoais, vou continuar ficando mais linda, mais inteligente e mais comprometida com a minha paz interior.”