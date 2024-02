Pela terceira vez, Stênio Garcia é diagnosticado com Covid

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi diagnosticado pela terceira vez com Covid-19. A esposa, Marilene Saad compartilhou a notícia pelas redes sociais neste domingo (25) e pediu orações ao marido.

Na publicação, Marilene afirma que também está doente e acredita que quem transmitiu o vírus para Stênio foi um profissional durante uma gravação na casa do casal.

“Estou doente desde segunda-feira, com uma infecção e inflamação no olho, e por isso, fiquei no meu quarto enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stenio. E minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol. Cheguei a perguntar, ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa, que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a Covid-19 e vou ter que eu mesma, doente, levá-lo ao hospital. E eu mesma com certeza que já fui contaminada e daqui a pouco também vou positivar”, desabafou.

A esposa do ator também contou sobre a situação do plano de saúde do artista, que, segundo ela, é pago pelo seu pai.

“Quem vai cuidar do Stenio são vocês ou sou eu? Quem paga o plano do Stenio são vocês ou é meu pai com 96 anos? O grande erro do Stenio foi não se resguardar e dar tudo em vida. E o pouco que ele tem não chega a ele. E se não fosse minha família nem plano de saúde ele teria. Como ele tem plano, irá ao hospital, e quem gosta dele apenas reze”, completou.