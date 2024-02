Marina Silva testa positivo para covid-19 pela segunda vez em menos de um ano

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, testou positivo para covid-19, resultando no cancelamento de sua agenda pública devido ao risco de transmissão, mas disse nesta quinta-feira (1º) que está despachando remotamente.

Marina, que está com a vacinação em dia e não apresenta sintomas graves, está se recuperando em casa e realizando suas atividades remotamente, conforme explicou a ministra.

Esse não é o primeiro episódio de Marina com a doença. Em maio de 2023, ela também foi infectada e precisou ser internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Na ocasião, após realizar exames que indicaram boa saturação, medida que avalia a quantidade de oxigênio no sangue, a ministra recebeu alta quatro dias depois. O tratamento foi conduzido pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo diretor da Divisão de Pneumologia do Incor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.