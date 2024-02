Prefeitura de cidade de Goiás decreta uso de máscaras após casos de Covid aumentarem no estado

A prefeitura do município de Bom Jesus, localizado no sul de Goiás, determinou nesta quarta-feira (31) o uso obrigatório de máscaras de proteção, uso de álcool em gel e distanciamento social. O decreto, segundo o documento publicado no site da prefeitura, vale para o interior dos prédios da administração pública da cidade e entrou em vigor no mesmo dia em que foi publicado.

A medida tenta conter aumento do número de casos de Covid-19, que vem aumentando no estado. De acordo com dados do Ministério da Saúde, na última semana epidemiológica (21 a 27 de janeiro), a cidade registrou 36 casos. Na anterior, seis casos foram registrados.

“Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção facial, álcool gel 70% e distanciamento social nas dependências dos prédios de todos os órgãos da administração pública do Município de Bom Jesus-GO”, diz o decreto assinado pelo prefeito Adair Henrique da Silva.

Decreto determina uso de máscaras após casos de Covid aumentarem em Goiás (Foto/Prefeitura Municipal de Bom Jesus)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)