Luisa Arraes e Caio Blat terminam relacionamento após sete anos juntos

Após sete anos juntos, os atores Luisa Arraes e Caio Blat decidiram encerrar o relacionamento. A informação foi confirmada recentemente pela assessoria de imprensa dos famosos. Até o momento, nenhum dos dois falou publicamente sobre o término.

VEJA MAIS

Apesar do término, Luisa e Caio decidiram seguir juntos no trabalho. Os dois estarão em cena em novembro, na adaptação teatral do clássico "Os Irmãos Karamazov", de Dostoiévski. Luisa integra o elenco e Caio, além de atuar, também está na co-direção ao lado de Marina Vianna.

Em fevereiro deste ano, Luisa foi flagrada aos beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, em um evento no Circo Voador. Após a cena viralizar, a esposa de Caio deu detalhes do relacionamento aberto que vivia com o global.

"É uma batalha muito grande que eu tenho para não cair nos moldes tradicionais de relacionamento nem de casamento. Eu tenho horror ao casamento. Eu não sei nem como estou há seis anos com o Caio, ele realmente me convenceu dessa parada, porque eu sempre achei muito complicado, especialmente para as mulheres que já são tão acostumadas a reprimirem seus desejos. Quero muito batalhar para quando eu tiver uma família que ela seja não tradicional", explicou a artista.