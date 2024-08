Luisa Arraes pede tempo no casamento com Caio Blat e se afasta do ator, diz site

Após anos de relacionamento, Luisa Arraes e Caio Blat estão enfrentando uma crise no casamento. Segundo informações do jornal Extra, a atriz pediu um tempo e decidiu se afastar de Blat para refletir sobre o futuro da relação.

O casal, junto desde 2017, mantém uma relação aberta e mora em casas separadas. Nos últimos tempos, Arraes foi vista em público trocando beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller. Caio Blat comentou o assunto em entrevistas, afirmando que não se sentia desconfortável com as interações da esposa com outras pessoas.

Ainda de acordo com o Extra, o afastamento entre Luisa e Caio já vinha acontecendo há algum tempo. Enquanto a atriz grava "No Rancho Fundo" no Rio de Janeiro, Caio Blat está em São Paulo, onde ensaia para uma peça de teatro.

Na quinta-feira (22/8), Arraes esteve em São Paulo para a pré-estreia do filme "O Diabo na Rua no Meio do Redemunho", que também conta com Caio no elenco. No entanto, a atriz compareceu ao evento sem a companhia do ator.