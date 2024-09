Luisa Arraes é vista com cantor após "dar um tempo" em relação com Caio Blat

Após "dar um tempo" em seu casamento com Caio Blat, com quem estava desde 2017, a atriz Luisa Arraes foi vista aos beijos com o cantor Chico Chico, filho da falecida cantora Cássia Eller. Os dois já foram flagrados em clima de romance durante um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Luisa e Chico estavam juntos na altura do Posto 1 da Praia do Leme, na zona sul carioca, no último sábado (7/9), e mais tarde foram vistos almoçando em um restaurante próximo da orla, onde dividiram o mesmo prato.

Os dois se seguem nas redes sociais e costumam interagir com frequência. Até a mãe de Luisa, a atriz Virgínia Cavendish, já curtiu algumas publicações de Chico. Apesar da evidente proximidade, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o relacionamento, embora não pareçam estar preocupados em escondê-lo.

Vale lembrar que Luisa Arraes mantinha um relacionamento aberto com Caio Blat, e o ator chegou a comentar em entrevistas que não se sentia incomodado com o fato de a atriz se envolver com outras pessoas.

Atualmente, Luisa Arraes interpreta a personagem Bladina na novela das 18h da TV Globo, No Rancho Fundo.