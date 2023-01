Marco Nanini relembra namoros com Wolf Maya e Marília Pêra, em biografia

Marco Nanini, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, terá as intimidades reveladas na biografia "O Avesso do Bordado" (Companhia das Letras), escrita por Mariana Filgueiras, que será lançada no próximo dia 1º de fevereiro. Os namoros com Wolf Maya e Marília Pêra (1943-2015) e o passado de dependência em um sedativo associado ao álcool são assuntos abordados no livro.

Estrela de programas e séries humorísticas, como "A Grande Família", "TV Pirata" e "Planeta dos Homens", de filmes como "O Auto da Compadecida", "Irma Vap", "Lisbela e o Prisioneiro" e de muitas novelas, como "Êta Mundo Bão", "O Bem Amado", "Pecado Capital" e "Gabriela", entre outros outros, Nanini se define como um senhor retraído.

Em entrevista ao jornal O Globo publicadada neste domingo, 22, ele conta que escolheu a biógrafa porque sentia a necessidade de contar a sua própria história. "Há coisas que havia esquecido completamente e lembrei com carinho. Mas o que passou, passou. Tornei-me também um leitor de mim. Tomara que possa me lembrar de mais tempos daqui pra frente", disse.

Nanini antecipou algumas memórias sobre Marília Pêra: "A gente foi muito amigo, a ponto de ter um caso rápido. Eram muitas afinidades". "Mas em 'Irma Vap' houve um problema, e a gente rompeu. Ali foi o fim. Fiquei sentido, claro. Teve uma brigalhada danada. Mas é assim: na vida, tudo acaba", contiu. Em 2015, quando Marília faleceu, os dois ainda estavam distantes.

"Não ficou nada para resolver, porque falamos tudo. Dali em diante, não houve clima. Foi uma discussão fortíssima. A gente teve reunião com advogados. Foi tudo muito pesado, então foi definitivo mesmo. Mas continuo a admirando e tendo o prazer das lembranças de todos os encontros".

Marcos Nanini voltou às novelas depois que "A Grande Família" e o seu trabalho mais recente foi a quinta temporada de "Sob Pressão" (2022).

O ator é casado com o produtor Fernando Libonati há 36 anos e não tem filhos: "Gosto de criança dos outros, com o pai e a mãe do lado. Comigo sozinho, vai cair cair da minha mão. Ficaria em pânico. Aí desisti disso, mas com muita certeza e segurança".