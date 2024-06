Esposa de Stênio Garcia revela casamento aberto com ator de 92 anos

Stênio Garcia, aos 92 anos, e sua esposa Mari Saade, de 56 anos, abriram o jogo sobre sua relação em uma entrevista para o podcast "Papagaio Falante" no YouTube de Sérgio Mallandro, na última quinta-feira (13/06), revelando que vivem um casamento aberto. Veja:

"A vida é uma só. Existe finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 92 anos. Se ele quiser [outra pessoa], o mando ir e ainda sirvo com a bandeja", declarou Mari. Ela também mencionou que já chegou a contratar garotas de programa para o marido.

VEJA MAIS

Stênio, ao abordar o tema de forma descontraída, brincou: "Não estou sabendo disso". Mari respondeu: "Você sempre soube e ainda disse que eu só podia namorar mulher. Chega uma hora na relação que, depois de certos anos, você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro."

Durante o podcast, Mari explicou que pagou R$ 2 mil a duas mulheres para ficarem com Stênio, mas ele se sentiu desconfortável com a situação, levando-a a dispensar as profissionais. "Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço", comentou a esposa do ator