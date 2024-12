Samara Felippo detalha acordo de relacionamento aberto com marido: 'Somos livres'

Samara Felippo contou detalhes da dinâmica do casamento com o humorista Elidio Sanna. Há mais de dez anos juntos, os dois possuem um relacionamento aberto, com acordos. No podcast "Exaustas", a atriz afirmou que não deseja se envolver afetivamente com mais ninguém, mas ela e Elidio estão livres para beijar outras pessoas.

"Sou afetivamente ligada a uma pessoa. Emocionalmente, sabe? Também não tenho relações sexuais fora do meu casamento. Estou em lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que a gente se respeita."