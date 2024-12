Ex-BBB Pitel curte calor de Belém e se prepara para a estreia do seu programa

Convidada para o Festival Psica, a ex-BBB Giovanna Pitel curtiu o calor de Belém do Pará e as delícias da terra, entre elas o sorvete da Cairu. Ela desembarcou na capital paraense na última quinta-feira (12), e ficou durante todo o fim de semana. Ela viveu cada detalhe e aproveitou intensamente esses dias no Norte.

A assistente social, de 25 anos, é uma das ex-sisters que mais tem aproveitado a vida fora do Big Brother Brasil 24. Ela tem contrato com a Globo, já esteve à frente do “Na Cama com Pitanda”, exibido pelo canal Multishow e Globoplay, e agora se prepara para estrear o Mesacast BBB, com exibição exclusiva no Multishow.

“É uma alegria muito grande, acho que depois que eu fiz o primeiro programa gostei muito desse mundo do audiovisual, de estar com as pessoas, com a câmera, falando e perguntando. Sempre fui muito ‘perguntadeira’, então agora acho que é meu eu filmado. É um grande desafio e é muito bom pessoalmente e profissionalmente, é uma evolução muito grande, uma evolução diária para fazer com que as pessoas entendam de fato, que elas ouçam e vejam. É muito gostoso fazer e estar inserida nesses locais. Agora vou estar com um programa cobrindo o BBB, são dois dias na semana. Agora é um programa meu para apresentar”, conta.

Pitel revela ter ficado bastante feliz com o convite, ela conta ainda que desde que saiu do reality tem aproveitado para se dedicar à comunicação e estudar: “Fiquei muito feliz com esse reconhecimento, as pessoas acreditaram em mim e fizeram com que tudo isso fosse possível. Tem muita gente por trás trabalhando, muita dedicação e preparação”.

Ao entrar no BBB, Pitel não tinha a intenção de buscar a fama, mas as suas características e personalidade chamaram a atenção do público e da TV Globo. Ela conta que dois dias após a sua eliminação, telefonou para o seu ex-chefe perguntando sobre seu antigo cargo e foi informada que ele estaria disponível. Mas a sua vida tomou novos rumos, e agora além de apresentadora, ela também se comunica pelas redes sociais.

“Quando eu sai do programa, tive a falsa sensação de que era só voltar para a minha vida. Para mim estava ótimo, voltar para o meu emprego e ter a vida que eu tinha. Não foi o que aconteceu, muitas oportunidades surgiram no meio de caminho, muitas coisas novas. Foi me apresentada uma nova profissão e eu topei mais esse desafio, que foi sendo construído dia após dia. Mas uma coisa que sempre me pegou muito foi meu papel social, porque esse era meu trabalho, eu atuava em uma escola para pessoas com deficiência, onde eu atendia os alunos e as suas famílias”, conta.

Pitel destaca que a sua comunicação na internet se deve muito a sua profissão. Nas redes sociais ela aborda temas sensíveis, mas com uma didática leve.

“Essa sempre foi a minha função social, que é algo muito maior que eu, que é o quanto eu posso contribuir para a sociedade. Acho que de verdade a gente come porque tem muita gente por trás para que a comida chegue no supermercado e no nosso prato. A informação só chega através de muitas mãos. O meu papel é sempre fazer com que o coletivo seja melhor. Assumo isso de uma forma mais didática, porque as pessoas pegam abuso de quem fala muito e é ‘politicamente correto’. Às vezes a gente só quer ficar alheio de que a realidade é muito ruim e as pessoas fogem ao máximo dessa consciência de classe, política, mundo e direitos e deveres. O que eu fazia no meu trabalho acabei potencializando nas minhas redes sociais, que é levar informação”, explica.

O BBB 24 foi uma virada de chave também para alguns participantes. Diferente dos outros anos, que ao deixar o programa, muitas pessoas já tinham fechado algumas publicidades e estavam com milhões de seguidores nas redes sociais, a edição desde ano não foi assim. Muitos brothers foram até as redes sociais falando sobre a ausência de oportunidades e também informando terem voltado para os seus trabalhos de antes do programa.

“As pessoas acompanham a gente durante 100 dias, então elas se sentem pertencentes a sua vida. Quando você sai do programa, elas se tornam alheias. Nos primeiros dias da nossa saída, você vai no shopping e ele lota de ponta a ponta, no aeroporto também, todo mundo lhe conhece. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão ficando alheias de você. Entrar o BBB com essa visão de trabalhar com publicidade, caiu por terra esse ano. As pessoas achavam que só de estar lá era o suficiente para que elas ganhassem dinheiro e trabalhos, e as coisas mudaram. Em determinado momento aconteceu isso, de todo mundo conseguir ter espaço assim que saia do programa, mas hoje, como existem muitas frentes na internet e tem muita gente se dedicando a fazer muita coisa há muito tempo, é necessário saber o que você tem a mais para mostrar e fazer, como você pode contribuir com a internet e o que você se propõe a fazer”, analisa.