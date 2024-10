Caio Blat revela que teve surto psicótico ao terminar 3º casamento: 'Muito próximo da morte'

O ator Caio Blat se emocionou enquanto falava sobre a dor do término de um relacionamento no programa ‘Sábia Ignorância’, do canal GNT, exibido na última segunda-feira (18). Recentemente, o artista se separou de Luisa Arraes, com quem era casado há sete anos

No bate-papo com a apresentadora Gabriela Priolli, Caio revelou que chegou a procurar ajuda profissional por não saber lidar com a separação. "É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar", afirmou o ator.

Após o conselho de uma psicóloga que estava presente no programa, o ator foi às lágrimas enquanto desabafava sobre uma situação do passado, onde um término causou transtornos ao seu trabalho. “Estou lembrando de uma situação. Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto, à flor da pele”, recordou.

VEJA MAIS:



Além do relacionamento com Luisa Arraes, Blat foi casado outras duas vezes. Por 10 anos com a também atriz Maria Ribeiro e por quatro com Ana Ariel.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)