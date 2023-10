Will Smith e Jada teriam convidaram Jennifer Lopez para sexo a três

Will Smith e Jada Pinkett teriam convidado Jennifer Lopez para sexo a três em uma festa de comemoração pelo aniversário de Ben Affleck, atual marido da cantora.

O caso foi revelado pelo ex-segurança pessoal do rapper Sean ‘Diddy’ Combs, que foi namorado de Jennifer Lopez entre 1999 e 2001, ao podcast “The Art of Dialogue”.

“Eu acho que o Will e a Jade estão tentando roubar a Jennifer”, declarou o segurança Gene Deal, ao relembrar a história. De acordo com o profissional, o rapper Sean 'Diddy' queria dar um soco em Smith.

Nenhum dos dois (Will ou Jada) se pronunciaram sobre o assunto. Entretanto, em um trecho da autobiografia da atriz, chamada “Worthy”, ela conta que construiu o que chama de um “quarto do sexo”, utilizado durante o casamento dela com Will Smith.