Artista brasileiro elogiado por Will Smith diz que pinturas em muros transformaram sua vida

Conhecido por levar cores aos muros da cidade goiana de Trindade e unir a arte à paisagem local, Fábio Gomes vive atualmente da produção como artista plástico e ganhou destaque ainda em 2020, quando teve um dos trabalhos compartilhados pela atriz Viola Davis. Recentemente, o muralista foi exaltado por Will Smith, artista que acompanha desde o seriado “Um Maluco no Pedaço”.

"O Will Smith era um artista que eu admirava muito,ou melhor, o personagem de 'Um Maluco no Pedaço'. Eu sempre me identificava muito com a série, com ele. Às vezes saía da escola correndo para tentar assistir e não perdia um capítulo. Sempre fui apaixonado e gostava muito. Sempre tive vontade de fazer [arte do Will Smith], fiz sem nem pensar que poderia chegar até ele."

História com a arte

O primeiro contato de Fábio com a arte foi ainda na infância. Em entrevista ao OLiberal, o artista conta que nesse período costumava assistir animes e gostava de desenhar os personagens, como Goku, da série de animação "Dragon Ball Z".

No antigo emprego, como servente de pedreiro, o desenhista sempre levava consigo uma pasta para guardar suas gravuras, que eram elogiadas pelos colegas. Lá, Fábio ouviu dos amigos de trabalho que tinha talento, que deveria investir nisso e começar a estampar os muros da cidade onde mora atualmente com a sua arte.

“Sou muito grato a Deus por esse dom, pelo reconhecimento que eu estou conseguindo. Não tenho escolaridade e não prestava muita atenção na sala de aula, ficava sempre desenhando. Eu tinha tudo para dar errado, não tinha perspectiva nenhuma de vida, de ser alguém, e hoje nem tenho palavras para agradecer. Chegar onde eu cheguei, realmente nunca esperava. Meu dom é minha carreira, o que me possibilitou várias conquistas, me permitiu chegar a lugares que nunca imaginava chegar.”

Atualmente especializado em pinturas com realismo focadas quase sempre em rostos, o artista utiliza tons coloridos e vivos que ressaltam a beleza dos personagens de suas obras. Além disso, Fábio observa a flora e o melhor local para garantir que combine com os detalhes da pessoa que será exposta na pintura do muro.

Arte de Fábio Gomes em Trindade (GO) (Divulgação/Instagram: @fabiogomestrindade)

Quando começou a tentar comercializar seus produtos, Fábio costumava pintar peças pequenas, como latas de leite e telas. No início da carreira o artista enfrentou muitas dificuldades, pois não conseguia vender o suficiente para se manter e ajudar a família. Era a sogra, conhecida como Deia, quem costumava apoiá-lo e comprar seus produtos para ajudar na renda financeira.

"Eu não conseguia vender, até cobrava barato, mas ninguém comprava. A gente passou muito sufoco. Hoje, a casa da minha sogra é praticamente um museu, tem todas as minha peças do início da carreira, que ela sempre comprava para ajudar. Lá tem cerca de 30 peças minhas", relata.

Reconhecimento internacional

Fábio trabalha com artes plásticas há cerca de nove anos e teve o trabalho reconhecido em 2020, em Goiânia e Trindade, a última onde fixou residência e mora atualmente. No início da pandemia, com o comércio local parado e sem poder sair de casa, o muralista acreditou que não fosse mais receber encomendas com as artes em muros, mas tudo mudou quando a atriz Viola Davis publicou uma de suas obras, o que refletiu no aumento da procura por seus trabalhos como artista plástico.

"Quando a Viola Davis compartilhou minha arte e fiquei conhecido no Brasil e fora do Brasil. Foi o momento em que a gente mais trabalhou no início da carreira. Ela [Viola] ajudou muito. Eu quis fazer um agradecimento, e foi quando eu fiz um retrato dela em Trindade, mandei e ela repostou. Disse que se sentiu honrada e agradeceu. Foi uma pessoa importante na minha vida, que me ajudou muito a divulgar o meu trabalho e ser reconhecido."

Homenagem do artista à atriz Viola Davis (Divulgação/Instagram: @fabiogomestrindade)

Além de Viola e Will Smith, outros artistas foram eternizados nas pinturas feitas por Fábio, entre eles as cantoras Jojo Todynho e Marília Mendonça, a atriz Taís Araújo e os jogadores Cristiano Ronaldo e Neymar. Celebridades internacionais também divulgaram o trabalho do artista plástico em suas redes sociais, como a rapper Cardi B. e Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé.