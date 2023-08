Will Smith fica impressionado e elogia trabalho do artista brasileiro Fábio Gomes

A obra do artista plástico Fábio Gomes chamou a atenção de Will Smith, que divulgou o trabalho do pintor brasileiro nas redes sociais. Além da homenagem que Fábio dez a ele, Smith também postou outras criações que unem o grafite à flora local e declarou estar impressionado com o talento reproduzido nos muros de Goiânia (GO).

Smith publicou uma série de trabalhos do artista plástico e o deixou radiante com o reconhecimento. Nos comentários do Instagram, Fábio agradeceu e disse que estava muito emocionado.

"Wow!! Fábio Gomes Trindade, fico honrado e sempre impressionado com seu trabalho! Amo a beleza que você traz para as ruas de Goiás. E aí Brasil?!", legendou o ator.

Na obra inspirada no ator, Fábio juntou a folhagem de uma árvore em tons verdes e o rosto do personagem de Will no seriado "Um Maluco no Pedaço". Além do desenho, o artista plástico também fez outra referência ao seriado cômico, com a legenda "Fresh Prince", nome original da sitcom.

Esta não é a primeira vez que as obras do artista plástico recebem elogios de celebridades internacionais. No passado, Fábio teve seus grafites nos muros reconhecidos pela atriz Viola Davis, que afirmou ter amado o trabalho do brasileiro. Além dela, Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, repostou uma das pinturas e declarou que elas são "um jeito bonito de usar uma árvore".