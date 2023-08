Fenômeno mundial: Kevin o Chris diz que quer ver o funk ‘tocando em festa de playboy’

Aos 25 anos, Kevin o Chris é um dos artistas mais escutados no Brasil e no mundo. Em 2014, ele começou a fazer sucesso na web com um estilo inovador, o funk 130bpm, desde então, não existe um lançamento do artista que não esteja no topo das canções mais executadas em plataformas de músicas.

No início desta semana, ele comemorava que ‘Vuk Vuk', do EP “Tamborzão Raiz: Vol 2”, atingia a posição 132 “Top Artists Global” do Spotify. “Minha caminhada com o funk é longa, de muita luta e trampo. Tudo o que eu tenho conquistado foi graças a Deus que nunca me deixou desacreditar no nosso som de favela, que eu poderia transformar minha vida com o funk, levar ele para o topo e melhorar a vida de muita gente à minha volta também. O que estamos fazendo com o ‘Tamborzão’ é histórico, cada vez mais deixando nossa marca, mostrando pro mundo esse movimento de periferia que é brabo demais. Fico felizão de olhar pra trás e ver uma carreira de muita luta, tudo o que chegou na minha vida nunca foi fácil mas sempre valeu a pena”, avalia o artista.

Uma das características marcantes de Kevin o Chris é que ele compõe e produz as suas músicas, mesmo que ele grava com parcerias, os sucessos do artista chegam mais com canções solos. “Eu me amarro em fazer feat, cantar com outros artistas, misturar diferentes estilos, mas minha parada é com o estúdio e o palco, eu sou cantor, produtor e compositor. Sei que a profissão de cantor é a que acaba tendo mais glamour, mas eu me sinto completo fazendo um som do zero, colocando a melodia, produzindo, isso que me faz feliz”, explica.

Kevin o Chris tem muitas músicas para 18+, porém com a viralização do TikTok e das dancinhas, muitas crianças passaram também a escutar o artista. “Eu continuo fazendo o funk proibidão e vou sempre fazer, porque é parte da minha trajetória como funkeiro, eu curto demais. Mas as músicas que viram nas plataformas, que vão pra TV, acabam sendo mais leves, o que também é muito maneiro. Tem espaço pra tudo, eu faço de tudo e vou continuar fazendo, não tenho essa parada não. Meu propósito é com o funk”, conta.

“Nunca entro no estúdio pensando em fazer um som pro TikTok, acaba acontecendo porque é uma plataforma braba demais, que tem muita força e graças a Deus ajuda muito meu trabalho. O ‘Tamborzão tem esse apelo, ele contagia, faz todo mundo querer dançar, mas quando eu penso em um som, não tenho esse foco”, acrescenta.

O jovem Kevin o Chris é referência como artista nacional, com produções que chegam com a certeza do sucesso, ele prevê um futuro de muito trabalho: “Hoje eu sou felizão com o que eu tenho, com o que conquistei e como minha vida foi transformada. Sou grato ao funk até o fim, mas ainda tenho muitos sonhos e propósitos com o nosso som de favela. Tanta gente braba veio antes de mim e ajudou a construir esse caminho, quero poder ajudar mais, levar pra mais longe, pra molecada que vier encontrar um cenário com menos preconceito, com mais orgulho do funk, mais espaço lá fora e aqui dentro também. Quero ver o funk dominando os palcos principais dos festivais, ganhando os prêmios de música, tocando em festa de playboy no Brasil todo, vou contribuir muito para isso ainda, prometo!”