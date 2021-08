MC Kevin O Chris se aventura em balada romântica com 'Depois que você chegou'; veja o clipe

Kevin de Oliveira, mais conhecido como Kevin O Chris, trabalha com o funk desde 2014 e estourou nas paradas de sucesso em 2018 e 2019 com as músicas ‘Eu Vou Pro Baile da Gaiola’ e ‘Evoluiu’. Agora, o cantor inova com algo totalmente diferente do que já fez até o momento. Segundo ele, o novo single 'Depois que você chegou' já era um desejo antigo de escrever algo mais romântico.

“Acho que como artista, eu via essa necessidade. ‘Depois que você chegou’ surgiu depois de eu perceber essa vontade de compor algo mais intimista. Ela fala de amor, e acredito que esse sentimento é super importante na vida de qualquer pessoa. Me sinto muito grato de estar tendo mais essa oportunidade”, afirma o funkeiro.

Nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o carioca de 23 anos traz em seu estilo musical traços característicos da cultura do estado. Ele é um dos precursores do movimento “150bpm” no funk, uma recente modalidade do gênero com um ritmo mais acelerado e dançante que surgiu nos bailes funk do Rio.

O funkeiro ainda pretende continuar inovando em suas produções, mesmo que sua prioridade ainda seja o funk “raiz”. “Sou muito grato ao funk, então pretendo continuar a compor músicas nesse estilo, mas não abro mão de me aventurar em outros estilos, desde que isso faça parte da minha essência e do que eu acredito”, diz ele.

‘Depois que você chegou’ traz batidas do funk, não se distanciando de outros trabalhos do cantor, mas não deixa de ter uma característica própria do momento. Kevin diz que quis fazer algo mais intimista e sentimental, e que isso demonstra como o seu estilo de compor e produzir pode ser versátil.

O videoclipe da música, já disponível no youtube, foi gravado em um pôr do sol com vista para a cidade de São Paulo. Ele é um trabalho solo do carioca que já fez diversas produções em conjunto com outros artistas nacionais e também internacionais como o cantor americano Drake. ‘Ela é do Tipo’ foi a canção “remixada” com a participação do rapper, lançada em 2019.

Alcançando o Top 200 Global do Spotify por quatro vezes, o cantor é uma das personalidades do funk carioca mais conhecidas atualmente. Com mais de 2 milhões de seguidores no instagram, e quase 3 mil inscritos no canal no youtube, ele vem conquistando o seu espaço no cenário musical brasileiro. Segundo Kevin, é muito bom saber que ele consegue entreter o público com a arte dele. (Estagiária Painah Silva, sob a supervisão da Coordenadora de Núcleo Marly Quadros)