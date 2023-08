Anitta, Kevin O Chris, Dennis DJ e Maluma se envolvem em confusão por música 'Tá OK'

A música "Ta OK", de Dennis DJ e Kevin O Chris, está estourada no Brasil e também possui acessos mundiais, o que gerou novos olhares para o hit. Com dancinha nas redes sociais, a canção ganhou um remix com os colombianos Karol G e Maluma, lançado nesta quinta-feira (3).

Além do áudio, o hit chegou com clipe pra lá de quente, que deixou os fãs bem animados com o resultado. Nas redes sociais, artistas também elogiaram a nova versão. "Amassou", postou Pocah, enquanto Rebecca elogiou a cantora colombiana. "Entregou tudo", escreveu.

Karol G agradeceu o sucesso: "Obrigado Brasil pela oportunidade."

Porém, quem não gostou nada dessa versão foi Kevin O Cris. A equipe do artista, que é compositor de 'Tá OK', mandou retirar do ar o clipe e faixa de um remix com os colombianos. De acordo com o Estadão, o funkeiro não autorizou o clipe, que inclusive, ele ele fica quase escondido, e nem o lançamento da faixa em que ele é “convidado”, já que é autor e intérprete com 50% da faixa original, lançada há três meses.

“Essa música foi o Kevin que escreveu do começo até o final, você não tem um pingo na letra. Agora vem ofuscar o moleque em um remix, tomar a música do moleque”, ele diz Dudu Traineras, um dos empresários de Kevin O Chris, que publicou um vídeo no Instagram.

“Você não representa o funkeiro, representa a fama”, ele continua. “Eu vou cair com o remix, a outra. Estou engasgado com você há anos, porque você não ajuda ninguém do zero, você não luta pelo funk”, acrescenta.

VEJA MAIS

O Estadão confirmou com o advogado da Adpar, escritório que representa Kevin O Chris, que os pedidos de derrubar o remix e o clipe foram feitos às plataformas e também ao produtor de Maluma. A nova faixa e o vídeo não foram autorizados formalmente por Kevin e sua editora em nenhum documento, ele afirma.

A equipe Kevin diz que fez o pedido de derrubada ao YouTube e ao Spotify na noite de quinta-feira, 3, através da distribuidora OneRPM. Eles afirmam que, por enquanto, não têm intenção de derrubar a versão brasileira original, com Kevin e Dennis.

Um assessor de Traineiras explicou que a produção do clipe com os colombianos foi o momento em que ficou claro que Dennis DJ e a Sony, gravadora do músico, estavam tentando se “apropriar” do trabalho de Kevin: “Quando eles fizeram a parceria, o Dennis pediu para que fosse trabalhada pela Sony. E cedemos. O Kevin tem uma relação de muito respeito e consideração pelo Dennis, por isso liberamos. A música teve resultados extraordinários, e aí a Sony pediu autorização de um remix com Maluma. A gente já sentiu nesse momento que, como o Kevin é um artista independente, e o Dennis tem grande gravadora, uma tentativa de apropriação por parte deles”, diz o porta-voz do empresário.

Outra situação confuisão, é que de acordo com o empresário Kevin, ele foi avisado com só um dia de antecedência da gravação do clipe do remix com Maluma e Karol G, sem nenhuma flexibilidade de datas, e não conseguiu participar. A equipe decidiu que ia usar as imagens de Kevin da gravação do vídeo original: “Mais uma vez cedemos, com boa fé. Quando chegou o primeiro corte do clipe, o Kevin aparecia em três takes de três segundos cada. Parecia meramente um personagem. Falamos que não estava legal, que não aprovamos. Ignoraram o que a gente falou e simplesmente subiram assim. Artisticamente, não faz o menor sentido o posicionamento do Kevin dentro do clipe. Por isso pedimos para derrubar.”

Outra questão é que, nos créditos da música no Spotify e outros serviços de streaming, Kevin O Chris aparece como artista convidado, não como nome principal ao lado de Dennis, Maluma e Karol G.

Mas onde Anitta entra nisso tudo?

Está semana Karol G disse que convidou Anitta para gravar uma música e recebeu a resposta positiva dela, mas por conta da agenda não conseguiu realizar a parceria. Quando surgiu a informação desse lançamento, logo se associou que se tratava dessa canção.

Anitta tratou logo de desmentir o boato nas redes sociais: “Não é verdade… a situação não procede. Mas gostaria de deixar baixo.”