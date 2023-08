Exclusivo: Kevin O Chris fala sobre o top 1 do Spotify com a faixa 'Vuk Vuk Espelhado'

Kevin O Chris lutou pela canção 'Tá ok remix' por estar em desacordo com os termos das autorizações aceitas por ele e Dennis DJ, e sua equipe decidiu derrubar a música.

"Outro ponto de discordância foi encontrado nos créditos da música, que não estavam em conformidade com o acordo previamente estabelecido entre a ONErpm e a Sony. Os créditos da música foram enviados com a participação do Kevin O Chris como 'feat.' e não como 'main artist', o que não reflete o que foi autorizado pela equipe", disse em comunicado.

Porém, o artista tem grandes motivos para comemorar. Prestes a lançar o EP "Tamborzão Raiz: Vol 2", no próximo dia 11 de agosto, Kevin O Chris comemora o sucesso de "Vuk Vuk (Teto Espelhado)". A música está dominando as plataformas digitais, alcançando o 1° lugar entre as mais tocadas do Spotify, com mais de 8 milhões de plays.

“Vuk Vuk foi mais um som que a gente acreditava muito e decolou. Tenho vivido um momento muito especial na minha carreira. Toda semana recebo uma mensagem da minha equipe falando que um som novo entrou no Top 50 do Spotify, que batemos mais um milhão, e agradeço muito a Deus e a toda galera que apoia o funk carioca, por transformar

minha vida dessa forma”, celebra Kevin.

Com o ritmo pulsante e contagiante do 140 BPM, o novo EP, que é uma evolução da sonoridade apresentada no primeiro volume e promete levar o funk carioca a novos patamares. Composto e produzido totalmente pelo próprio artista, o projeto chega reafirmando o talento do cantor como um dos principais hitmakers da atualidade.

Além do novo hit, o EP "Tamborzão Raiz: Vol 2" contará com outras quatro faixas autorais, sendo elas a faixa foco "Mina da Barra", que promete ser mais um sucesso nas pistas de dança, “Levanta a Sainha”, “Mente De Vilão” e “Louca Demais”. Cada uma delas carregando a marca única do cantor.

“O novo EP tem muito som na mesma pegada do que eu venho fazendo, é o tamborzão relíquia, canetada minha, produção minha, podem esperar mais hit aí”, garante.