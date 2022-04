BBB 22: brothers curtem show de Mumuzinho e Kevin O Chris

O clima é de alegria, nesta quarta-feira (20), dentro do Big Brother Brasil. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby curtiram a programação da festa da semana, com Mumuzinho e Kevin O Chris. O tema festa do TOP 5 é 'Passei Direto'.

Os brothers chegam animados dançando com os bailarinos e gritam: 'Uh, é TOP 5! Uh, é Top 5!. Além dos shows, bailarinos também vestidos de beca participam da festa dançando com os brothers durante a noite.

Como parte da decoração, há um letreiro com várias frases que marcaram o programa. A produção também montou um painel com o tema de celebração compõem o cenário de formatura. Há um outro painel para os participantes entrarem no clima de estudos.