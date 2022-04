Ex-participantes do 'BBB' estreiam no carnaval na Sapucaí; confira quem são

Mesmo não tendo ganhado o tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 22, diversos são os nomes de ex-participantes dessa edição e de outras também que estão confirmados para desfilar no carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A ex-sister é uma das privilegiadas no desfile da Beija-Flor. Ainda confinada, ela recebeu o convite para desfilar em um lugar de destaque pela escola ainda esse ano, se desse tempo. Como saiu do confinamento antes do carnaval, ela desfilará na próxima sexta-feira.

Vinicius é outro que fará sua estreia na Avenida no desfile da Série Ouro do carnaval do Rio, pela Império Serrano na próxima quinta-feira.

Mesmo não tendo chegado até o final da disputa no "BBB 22", a ex-participante tens planos fora da casa. No carnaval carioca, ela também pisará pela primeira vez na Avenida com o Império Serrano.

O primeiro eliminado do reality, que saiu no paredão que disputou com Naiara Azevedo e Natália, tem ganhado destaque e fama fora do confinamento. Ele completa o time de ex-participantes do programa no elenco escalado pela Império Serrano.

Outras estreias

Como não teve a grande festa em 2021, outras são as celebridades, e ex-participantes do reality, que vão participar dos desfiles em 2022. É o caso de Gil do Vigor e Camilla de Lucas, que desfilam pela Grande Rio, e Gabi Martins, que será musa da Vila Isabel. Hariany Almeida, ex-BBB 19, também estreia na Sapucaí com a Imperatriz Leopoldinense.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)