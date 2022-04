Beija-Flor convida Natália para desfilar na escola de samba

Após a eliminação no "Big Brother Brasil 22", Natália já tem planos carnavalescos do lado de fora do confinamento. A escola de samba Beija-Flor convidou a ex-sister para desfilar e o sorriso da ex-participante entregou a emoção que ela sentiu.

O presidente da escola Almir Reis, e o carnavalesco, Alexandre Louzada, já definiram onde ela irá desfilar na próxima sexta-feira, dia 22. Mas o local ainda é um mistério. A Beija-Flor agora aguarda a presença da ex-confinada no barracão para acertar os últimos detalhes.

"Ficou marcado em toda nossa comunidade a forma como ela sambou e a felicidade que demonstrou. Beija-Flor é esse carisma", disse Almir.

A história entre os dois começou quando tocou a vinheta de carnaval da TV Globo dentro do "BBB 22". A reação de Natália foi imediata. Ela dançou e cantou junto com os outros brothers.

