Conheça Teresa Cristina, a primeira mulher a gravar o samba da Globeleza

A famosa vinheta da Globeleza, gravada em 1993, por Jorge Aragão e José Franco, recebe este ano uma nova intérprete. Teresa Cristina é a primeira mulher a cantar a vinheta e teve sua aparição na TV, pela primeira vez, nesta terça-feira, 22. A cantora acredita que a gravação com uma voz feminina é uma reparação histórica.

"Nos últimos tempos, as discussões mais doloridas que tenho com amigos próximos é sobre esse assunto. Muita gente boa, que bebe comigo, ainda se mantém preso ao passado quando se depara com a reparação de músicas que a gente não canta mais ou de expressões que já não servem", diz.

"Essa ação da Globo me deixa feliz porque não fala só sobre minha situação. O samba chegou ao Rio de Janeiro pelas mãos de uma mulher, mas isso foi apagado com o tempo. Então, temos aí um gênero musical que é a cara do país, e que uma mulher deu o pontapé, apesar de sabermos muito pouco sobre ela. Agora tenho que ajudar que mais mulheres sejam lembradas, e que isso continue", ressalta ela.

Desde 2001, Teresa se apresenta nos carnavais da Sapucaí. Em 2022, após dois anos sem a festa, a comemoração será especial. A cantora vai desfilar não só pela Portela, mas também pela Mangueira, Viradouro e Beija-Flor. E talvez pelo Salgueiro, que, nesta semana, também a convidou para integrar sua apresentação.

