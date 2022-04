Quer participar do BBB 23? Confira o passo a passo de como se inscrever no reality

A 22ª edição do BBB ainda não acabou, mas as inscrições para o BBB 23 já estão abertas para o público. Se você sonha em se tornar conhecido nacionalmente e ainda faturar R$ 1,5 milhão, confira o passo a passo de como se inscrever no reality.

Como faço para me inscrever no BBB 23?

► Acesse o formulário no site no Gshow e selecione a sua região entre as cinco do Brasil. (Pode ser onde mora ou a do seu nascimento).

► Assim que essa opção for selecionada, você será direcionado para um formulário onde irá especificar seus dados cadastrais como: nome completo, e-mail e data de nascimento.

► Após este passo, você irá para um novo formulário de dados, que inclui peso, profissão, onde trabalha, de onde vem sua renda, orientação sexual e outras perguntas pessoais, incluindo uma breve fala sobre seus relacionamentos.

► Os passos até o preenchemento total continuam com perguntas pessoais e pedem a inclusão de fotos, vídeos e redes sociais.

Dica: O site permite que a inscrição seja realizada aos poucos, com a opção de salvar e terminar mais tarde. Porém, fique atento pois as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente.

Por onde a produção entra em contato?

A produção reality entra em contato pelos dados que foram inseridos no formulário de inscrição, como e-mail e telefone. Porém, a equipe ressalta que o primeiro contato é por e-mail, por isso, é bom sempre estar atento a caixa de entrada, spam e lixeira. O endereço oficial do programa é com o domínio @redeglobo.com.br, qualquer outro é fake.

O que acontece após a inscrição?

Se você passou na seletiva e recebeu o e-mail da produção, e equipe irá ligar para o número que foi informado no cadastro para confirmar o recebimento e marcar uma entrevista virtual, com data e horário. Após isso, é necessário aguardar novos contatos com os direcionamentos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)