Com Scooby no Paredão do BBB 22, Luana Piovanni volta a engrossar o #TeamScooby

Luana Piovani, que sempre foi muito ativa nas redes sociais, inclusive para criticar Pedro Scooby, ex-marido e pai dos seus três filhos, voltou a usar os perfis pessoais para defender a permanência do surfista no BBB 22. O atual esposa da modelo Cintia Dicker, está no Paredão ao lado de Eliezer e Douglas Silva.

Luana Piovani atendeu a pedidos dos seguidores e, nesta quarta-feira, 20, postou vídeo no Instagram para pedir a permanência do rapaz no reality show. "Dona Miriam, que é mãe do Marcelo, meu professor de boxe, ligou pra ele hoje falando... 'Faz um vídeo, fala pros seus amigos votarem pro Pedro ficar no Big Brother'... Ele me contou essa história", começou ela.

"Dona Miriam é mãe do nosso professor de boxe, porque a gente divide os filhos e também o professor de boxe", explicou Luana, afirmando que ela e Pedro Scooby têm aula com o mesmo profissional. "Então, a gente quer que o Pedro fique!", disse. "O Pedro vai ganhar! Falta pouquinho, gente, falta pouquinho... Bora, Scooby!"