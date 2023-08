Artista Paraense Reiner lança show gravado em plataforma de streaming amazônida Sonoraplay

O cantor paraense Reiner consolidou sua carreira através das suas raízes amazônicas e lança o show “Depois do Breu”, em parceria com a plataforma de streaming Sonoraplay para aumentar sua audiência do Norte. Unindo influências de estilo paraenses, como o carimbó pau e corda e guitarrada, o cantor marca sua identidade paraense. A exibição do novo projeto para o público paraense será no dia 31 de agosto, a partir das 20h no Bar Uriboca.

Segundo o cantor, o novo trabalho foi inspirado nos grupos de carimbó. “Tive a vontade de fazer um show orgânico com os instrumentos que a minha banda tem, nada mais do que isso. É interessante que quando se limita as possibilidades com duas guitarras (Reiner e Leozin do Bengola), um baixo (Daniel Avelar) e uma bateria (Isma Rodrigues) sendo tocados por humanos, coisas mágicas podem acontecer”, afirmou.

Reiner diz estar em um momento de transição entre o seu último lançamento, o ‘Breu’ e o novo álbum que já tem nome: Elã. “Pretendo continuar o que fiz nas quatro faixas de Breu, só que agora com mais tempo e mais canções. Considero esse o meu primeiro disco que tem um conceito e faixas que expressam o meu pertencer à Amazônia”, comenta. E é essa volta às raízes que dá um tom diferente no novo projeto. “Tentei negar por muito tempo que esse era o meu lugar, mas acabei me apaixonando pela nossa musicalidade que é única e nós conecta diretamente com os nossos ancestrais e as nossas raízes”, revelou.

Para dar amplitude ao seu som e buscar um alcance maior na região Amazônica, Reiner se juntou à plataforma de streaming Sonoraplay (www.sonoraplay.net) para lançar seu novo projeto simultaneamente no Pará e no Amazonas. O cantor lança seu novo projeto esta semana, com disponibilização do trabalho nas plataformas digitais. O cantor já tem dois videoclipes no streaming Sonoraplay: “Flor” e “Fica mais um pouquinho”, que podem ser assistidos ao acessar o site: www.sonoraplay.net.

VEJA MAIS