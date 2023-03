Chris Rock ataca Will Smith ao resgatar escândalo de traição de Jada Pinkett; confira

Em seu novo especial de comédia, produzido pela Netflix, o humorista Chris Rock resgatou o caso do tapa no Oscar de 2022 e alfinetou Will Smith ao falar sobre o escândalo de traição de Jada Pinkett Smith com o rapper Alsina, amigo do filho do casal.

Quase um ano após o acontecimento na cerimônia do Oscars 2022 e Will Smith ter sido banido da premiação por 10 anos, Chris Rock resgatou a polêmica e criticou o artista por cerca de dez minutos em seu novo especial da Netflix ‘Indignação Seletiva’.

Caso Jada Pinkett e Alsina

O humorista fez um comentário direto a Jada Pinkett e Will Smith, mencionando o caso exposto em 2020, onde o rapper August Alsina teria alegado que o relacionamento do casal era aberto, assim tendo um ‘affair’ com a atriz durante o casamento.

O rapper ainda disse que o caso teria a 'bênção' de Will Smith, entretanto, a assessoria de Jada negou a história. A atriz explicou abertamente sua versão dos fatos durante seu programa de entrevistas ‘Red Table Talk’, com participação de Will Smith.

Entrevista com Will Smith no 'Red Table Talk' (Reprodução/Facebook)

A atriz abriu o jogo e disse que teve sim uma relação com Alsina, mas que aconteceu quando estava separada de seu marido, logo, não teve “bênção”.

“Nós decidimos seguir caminhos separados por um tempo, você vai descobrir como ser feliz e eu vou descobrir como ser feliz”, afirmou Will no programa. Jada completou dizendo que com o passar do tempo se envolveu em uma troca diferente com August, mas que terminou assim que começou a entender melhor seu relacionamento com Will.

Jada Pinkett e August Alsina no BET Awards de 2017 (Divulgação)

Antes de se envolver, Jada tinha uma forte amizade com o rapper, e, em busca de ajuda com sua saúde mental, Alsina acabou se aproximando da família.

August Alsina

O rapper de Louisiana lançou seu primeiro mixtape em 2012, e seu primeiro álbum de estúdio em 2014, intitulado ‘Testimony’, e está na música até o momento.

Alsina disse ter conhecido Jada através de Jaden Smith, filho da atriz com Will Smith e, desde então, se aproximaram e até compareceram juntos ao BET Awards de 2017.

