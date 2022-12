Will Smith revela ter sido ignorado e recebido cuspida na cara em gravação de novo filme

Banido por 10 anos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, o ator Will Smith, de 54 anos, revelou em entrevista para o portal Decider, que sua experiência nas gravações do seu novo filme, “Emancipation” da Apple, não foram muito agradáveis.

Em “Emancipation”, Will Smith interpreta Peter, um escravo que fugiu de uma plantação localizada no sul dos Estados Unidos. O ator vencedor do Oscar revelou ter passado por uma transformação física que chamou de “desumanizadora” e “emasculadora”. Além disso, sua relação com os colegas de trabalho também não foi boa.

Smith contou ao portal que seu colega de elenco, Ben Foster, que o elogiou durante uma entrevista, não era tão carinhoso durante as gravações. Segundo o ator, Foster nem mesmo olhou em sua cara durante seis meses. “Pode ser que ele não tenha me visto. Mas então, por seis meses, ele não falou comigo. Ele não fez contato visual comigo”, revelou.

Ainda durante as gravações do longa-metragem, o ator revelou que recebeu uma cuspida na cara, totalmente improvisada por um outro ator. “Eu pensei que todos os atores neste set estavam levando isso muito, mas muito a sério”, brincou.

Assista ao trailer de "Emancipation - Uma história de liberdade"

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)